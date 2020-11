Peringati Maulid Nabi, Gubernur Erzaldi Berikan Bantuan Untuk Masjid An Nur

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman memberikan bantuan untuk Masjid An Nur sebesar Rp 135.000.000 dan Majelis Jama'atul Muhabbin Sungkap sebesar Rp 250.000.000.

Bantuan ini diberikan oleh Gubernur Erzaldi dalam acara Tabligh Akbar Peringatan Maulid Nabi Muhammad saw tahun 1442 Hijriah di Masjid An Nur, Desa Sungkap, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah, Minggu, (1/11/20).

"Saya berharap, bantuan ini dapat melengkapi sarana masjid supaya, warga termotivasi untuk memakmurkan masjid, dan saya sangat senang Majelis Jama'atul Muhabbin Sungkap selalu aktif untuk menyiarkan ajaran agama Allah ini, semoga bantuan kami bisa bermanfaat," ujarnya.

Selain itu, pada peringatan maulid nabi kali ini, panitia menghadirkan habib dari luar daerah Babel untuk memberikan siraman rohani serta mempertebal keimanan tiap jamaah yang hadir.

"Saya memberikan apresiasi kepada masyarakat Desa Sungkap dan panitia karena, telah menyelenggarakan kegiatan Maulid Nabi Muhammad yang cukup meriah. Setiap tahun saya harap bisa diadakan terus seperti ini, semoga syiar Islam di daerah ini tetap berlangsung,” ungkapnya.

Walau demikian, Gubernur Erzaldi terus mengingatkan agar masyarakat terus semangat menyiarkan ajaran agama Islam supaya mendapat berkah dari Allah Swt dan tetap menjalankan protokol kesehatan karena, saat ini wabah Covid-19 masih berlangsung.

Sementara itu, Al Habib Muhammad Bin Alwi Al Haddad dalam tausiahnya mengatakan bahwa, peringatan Maulid Nabi Muhammad saw bertujuan agar umat Islam semakin mengenal dan cinta kepada baginda Nabi Muhammad saw karena, orang yang selalu ingat dan berselawat untuk Nabi Muhammad saw akan mendapat syafaatnya di hari akhir nanti.

“Terima kasih kepada masyarakat yang bersemangat memperingati hari kelahiran nabi, semoga di akhirat nanti dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad saw,” pungkas Habib.



Selain Habib Muhammad, ada beberapa penceramah yang menyampaikan tausiah yaitu, siraman kalbu dari Habib Husen Umar Asegaf dan Habib Ali Karror Al Hadat.

Hadir dalam kegiatan ini Gubernur Babel Erzaldi Rosman, Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah, para ulama, serta masyarakat setempat.(*)

Penulis : Hasan. A. M

Foto : Lulus

Editor : Listya