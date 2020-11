Ketahui Manfaat Minum Teh Hijau untuk Turunkan Berat Badan

BANGKAPOS.COM - Menghilangkan lemak butuh kombinasi cermat antara mengonsumsi makanan yang tepat, olahraga, mengurangi stres, dan tidur yang cukup.

Tetapi, ada minuman yang sangat mirip dengan ramuan penurun berat badan dan berfungsi untuk meningkatkan metabolisme tubuh, mengatur gula darah, serta membuang lemak perut.

Minuman ini adalah teh hijau, yang memiliki kandungan antioksidan dan ampuh menurunkan berat badan.

Lebih lanjut, berikut manfaat yang dapat diperoleh dari minum teh hijau dalam proses menurunkan berat badan, yang dilansir dari Eat This Not That.

1. Mengaktifkan lemak baik

Menurut penelitian yang diterbitkan dalam American Journal of Clinical Nutrition, senyawa katekin dalam teh hijau meningkatkan lemak cokelat di dalam tubuh.

Lemak tersebut juga dapat menurunkan berat badan dari tubuh dan berkontribusi meningkatkan kadar insulin.

Meskipun jumlahnya lebih sedikit di dalam tubuh, lemak cokelat secara metabolik aktif dan mampu membakar kalori.

makin banyak lemak cokelat pembakar kalori yang dimiliki orang dewasa itu makin baik.

2. Mengecilkan sel lemak