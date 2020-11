8 Kebiasaan yang Bikin Diet Gagal

BANGKAPOS.COM - Ada banyak informasi kesehatan tentang menurunkan berat badan yang kita dapatkan melalui internet, buku, bahkan lewat pesan berantai di aplikasi pengirim pesan.

Sayangnya, banjir informasi terkadang justru membuat kita kebingungan memilah dan berakhir dengan menjalankan kebiasaan yang salah.

Jika kamu sedang menjalankan diet menurunkan berat badan, namun tak kunjung mendapatkan hasil yang diinginkan, delapan penyebab berikut mungkin adalah jawabannya.

1. Tidak sarapan protein

Pemilik dan kepala pelatih di Bloom Training, Anthony Coffey, mengatakan bahwa 90 persen kliennya yang gagal menurunkan berat badan adalah karena melewatkan protein di waktu sarapan.

"Pola makan tinggi protein, terutama di pagi hari, tidak hanya mengarah pada efek termal yang lebih tinggi (membakar lebih banyak kalori sepanjang hari), tetapi juga menjaga massa tubuh tanpa lemak yang lebih baik, serta melindungi metabolisme tubuh yang lebih baik," katanya seperti dilansir Eat This, Not That!

Selain itu, menyertakan lebih banyak protein juga dapat mengurangi keinginan ngemil, gangguan suasana hati, mudah tersinggung, stres, dan tingkat kelelahan.

Semua ini merupakan faktor-faktor yang berperan dalam menggagalkan target diet penurunan berat badan.

2. Tidak bersyukur

Mindset atau pola pikir adalah hal penting.