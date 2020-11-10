Berita Duka Cita : Telah Meninggal Dunia Tjoa Khing Kiok
Telah meninggal dunia dengan tenang pada hari Senin, 9 November 2020, pukul 15.30 WIB di RS Siloam Karawaci Istri, Mama, Mama Mertua, Ama kami yang te
Telah meninggal dunia dengan tenang
pada hari Senin, 9 November 2020,
pukul 15.30 WIB di RS Siloam Karawaci
Istri, Mama, Mama Mertua, Ama kami yang tercinta:
TJOA KHING KIOK
Dalam Usia 78 Tahun
Jenazah akan diberangkatkan ke Pangkalpinang pada hari Rabu, 11 November 2020 dan selanjutnya akan disemayamkan di Rumah Duka Bhakti Sosial. Pemakaman akan dilaksanakan pada hari Jumat, 13 November 2020, pukul 13.00 WIB di Pemakaman Yayasan Sentosa Kampung Jeruk, Bangka Tengah.
Kami yang berduka:
Suami : BONG KIM ENG (Alm.)
Anak :
- BONG AI WA (EVALIA)
- BONG KING KIONG (HENDRA FAUZI) (Alm)
- BONG AI SUAN (ELLENA)
- BONG AI NGO (NATALIE)
- BONG AI THING (VELISCA)
Menantu :
- PO TJIE UN (YOHAN PONIMAN)
- LYANA PRICILIYA
- LIE KIM SIONG (HENDRA GUNAWAN LIE)
- HUANG CHIA TSUNG (PETER TIONG)
- WANG CEN TJHIANG (EDY PRAWIRA)
Cucu - Cucu :
PO YANG CHAI (YOANES BOSCO PONIMAN), PO MIAO LING (JOAN MADELINE PONIMAN),
PO YANG PAO (IAN PAUL PONIMAN), BONG MING MING, LIE II NI (MAITRI LIEKITESVARA),
LIE CING FA (PUTRANTO LIEKITESVARA), HUANG IN HWA (PATRISSE NICOLE TIONG),
HUANG CHUNG HWA (PHYLISSE NICHELLE TIONG), HUANG MEI HWA (PRECIOUS NADINE TIONG),
HUANG NIAN ZHU (PHARRELL NATHAN TIONG), WANG LIANG WEI (MARCELLINUS IRVAN PRAWIRA)
Beserta Segenap Keluarga Besar