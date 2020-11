BOCORAN Drama Terbaru Song Hye Kyo, Berkisah Tentang Dunia Mode

BANGKAPOS.COM -- Song Hye Kyo sedang mempertimbangkan untuk mengambil peran utama dalam set drama di dunia mode!

Pada 9 November, Ilgan Sports melaporkan bahwa Song Hye Kyo akan berperan sebagai Ha Young Eun dalam drama "Now, We Are Breaking Up".

Agensinya, UAA, kemudian mengklarifikasi kepada Newsen, "Itu salah satu proyek yang dia pertimbangkan."

Karakter Ha Young Eun adalah pemimpin tim desain di label fesyen.

Ilgan Sports menggambarkannya sebagai seorang realis berhati dingin yang juga cerdas dan mengutamakan keselamatan di atas segalanya.

Usia biologisnya adalah 38 tahun, tetapi sebagai desainer di label fesyen, ia mengatur tubuhnya dan mengikuti tren untuk mempertahankan penampilan awet muda dan cantik.

Dia jelas tentang menuai imbalan atas karyanya sendiri, dan dia tidak membuang waktu untuk menjadi emosional atas laki-laki.

Jika Song Hye Kyo memutuskan untuk mengambil peran tersebut, ini akan menjadi drama pertamanya dalam dua tahun sejak "Encounter".

Sementara Soo Ae, Yoo Tae Oh, dan Yoon Jung Hee sebelumnya dilaporkan dalam pembicaraan untuk drama tersebut, Soo Ae dan Yoo Tae Oh harus menolak tawaran, dengan Soo Ae tidak dapat mengambil peran utama karena masalah penjadwalan.

“Now, We Are Breaking Up” ditulis oleh Je In, yang sebelumnya menulis “Misty”.