Daya Beli Sempat Turun Selama Pandemi, Kini Penjualan Mobil di PT Jagorawi Motor Kembali Meningkat

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- PT Jagorawi Motor terus memberikan penawaran promo menarik selama pandemi.

Berbagai promo yang diberikan yakni mulai dari promo yang bertema Suzuki super sale akhir tahun, Suzuki weekend shock dobel bonus, hingga cash back dan hadiah exsklusif lainnya.

"Pada minggu ini mulai dari tanggal (13/11) sampai (15/11) kita mengadakan promo Suzuki weekend shock dobel bonus khusus untuk carry pick up, all new ertiga dan ignis, serta promo dp dan lainnya," Ungkap Marketing Support PT Jagorawi Motor, Pompi kepada Bangkapos.com Jumat, (13/11/2020).

Pompi mengatakan promo yang ditawarkan tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan daya beli.

"Awal pertama pandemi kita sempat mengalami penurunan untuk penjualanya, yang mana biasanya di atas 100 unit perbulan, tetapi selama awal pandemi kurang lebih cuma 30 unit per bulannya," sebut Pompi.

Namun, diakuinya beberapa bulan sejak selama new normal penjualan mobil mengalami kenaikan yang signifikan hingga penjualannya mencapai 70 unit per bulan.

Adapun jenis mobil yang paling di diminati di PT Jagorawi Motor saat ini diantaranya Ertiga, XL 7, Ignis, dan new carry pick up sebagai tulang punggung Suzuki.

"Untuk jenis mobil All new Ertiga ini kita tawarkan dp mulai 9 jutaan, Xl7 dp mulai 20 jutaan atau angsuran mulai 3 jutaan, Ignis dp mulai 8 jutaan atau angsuran mulai 3 juta, dan New carry pick up dp mulai 8 jutaan atau angsuran mulai 3 jutaan," kata Pompi.

Sementara itu, pihaknya juga mengadakan pameran khusus tepat di TJ mart jl. Selan dan Transmart Pangkalpinang.

"Kita juga Ada pameran di TJ mart jl. Selan dan Transmart Pangkalpinang dengan harga dan promo spesial khusus yang deal di pameran hingga hadiah exclusive khusus yang deal di pameran selama stok masih ada," tutur Pompi.

Untuk Informasi spesifikasi yang lebih lengkap, dapat menghubungi Showroom Suzuki PT. Jagorawi Motor terdekat di jl. Raya koba - pangkalan baru, Telp. ( 0717 ) 437009 / 439899.

(Bangkapos.com/Sela Agustika)