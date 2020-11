Penggemar Kaget Yoona SNSD Bikin Instagram Baru, SM Entertainment Beri Klarifikasi

Instagram/limyoona__official

BANGKAPOS.COM - Yoona SNSD mengejutkan penggemarnya dengan memiliki akun Instagram baru, Jumat (13/11/2020). Ini adalah Instagram kedua yang dimiliki Yoona setelah yoona__lim. Akun Instagram kedua Yoona diberi nama limyoona__official. SM Entertainment mengungkap alasan Yoona memiliki akun Instagram lagi. Akun Instagram ini difungsikan untuk mengunggah foto kegiatan YoonA setiap hari. Lalu ada juga isi behind the scene dari film yang dibintanginya. Unggahan perdana limyoona__official berisi 9 foto. Foto-foto tersebut menunjukkan ekspresi Yoona yang berbeda-beda dalam balutan kaus V-Neck berwarna hitam. Penggemar langsung memuji kecantikan Yoona yang seolah tak ada habisnya. Instagram limyoona__official akan dikelola oleh Yoona dan SM Entertainment. Jadi penggemar bisa mendapatkan update terbaru dari Yoona melalui akun tersebut. Hal ini jelas berbeda dari akun Instagram yoona__lim. Untuk akun tersebut dikelola sendiri oleh Yoona. Sehingga unggahannya seputar kehidupan pribadi maupun pekerjaannya. Yoona memang telah memiliki akun Instagram sejak tahun 2015. Dia merupakan member SNSD terakhir yang memiliki akun Instagram. Kini akun Instagram yoona__lim telah memiliki 11,8 juta follower. Profil YoonA SNSD Im Yoona atau sering disebut Yoona adalah seorang penyanyi yang tergabung dalam grup SNSD. Yoona juga berakting dan membintangi berbagai drama dan film. Yoona lahir pada 30 Mei 1990 di Yeongdeungpo, Seoul, Korea Selatan. Yoona mempunyai saudara perempuan yang usianya lima tahun lebih tua dari Yoona. Yoona merupakan penggemar grup SES, yang musiknya menginspirasi dirinya untuk menjadi seorang penyanyi. Selain menguasai Bahasa Korea, Yoona juga mampu berbahasa Inggris, Cina, dan Jepang. Yoona memulai debutnya pada 2007 dengan bergabung dengan grup Girls’ Generation setelah grup tersebut merilis album pertama mereka. Dalam album tersebebut, beberapa single seperti ‘Into the New World’, ‘Girls Generation’, ‘Baby Baby’ dan ‘Tinker Bell’. Album tersebut terjual hamper 50 ribu kopi di bulan pertama. Sejak saat itu Yoona mulai popular di bawah nama panggungnya. Kemudian Yoona dan anggota lain yang tergabung dalam Girls’ Generation menandatangani kontrak dengan Nayutawave Record dan memasuki dunia musik Jepang. Pada 2011, Girls’ Generation merilis album The Boys yang menduduki puncak tangga lagu Korea Selatan, dan berada pada posisi ke-2 tangga lagu Jepang. Album The Boys mencapai US Billboard World Album Charts, menduduki posisi ke-2. Tahun-tahun berikutbya, Girls’ Generation merilis beberapa album lain, satu di antaranya, Girls & Peace(2012), Love & Peace (2013), I Got a Boy (2013), dan Lion Heart (2015). Dibawah naungan SM Entertaiment Yoona merilis single solo pertamanya yang disebut ‘When the Wind’ pada 8 September 2017. Yoona berpartisipasi dalam lirik langsung, dan itu siisi dengan kenangan indah dan bahagia Yoona bersama orang-orang yang dicintainya. Yoona juga merilis album khusus berjudul A Walk To Remember pada 30 Mei 2019. Album tersebut dirilis tepat pada ulang tahun Yoona dan mencakup dua lagu baru termasuk ‘Summer Night (Summer Night)’ dan ‘Promise’ (Feat. 10cm), ‘When The Wind Blows’, ‘For You’, dan lainnya. Album ini mengekspresikan dua arti dari ‘memories memories’ Yoona yang indah dan ‘walk through memories’ . Semua lagu dipilih dengan cermat sesuai empat musim, yaitu musim semi, musimpanas, musim gugur, dan musim dingin. Karier Akting Yoona memulai debut aktingnya dengan menjadi peran pendukung dalam serial TV ‘Two Outs in the Ninth Inning’ pada 2007. Tahun berikutnya Yoona memainkan peran utama drama ‘You Are My Destiny’. Melalui peran tersebut Yoona mendapatkan banyak popularitas dan penghargaan. Drama tersebut memenangkan beberapa penghargaan dan Yoona menerima dua KBS Drama Awards untuk penampilannya yang menjadi titik balik dalam karirnya. Selain itu Yoona juga membintangi beberapa film. Film terbarunya berjudul E.X.I.T yang dibintangi Yoona bersama aktor Jo Jung Suk. E.X.I.T merupakan film tentang seorang pria pengangguran bernama Yong Nam yang diperankan Jo Jung Suk, dan bertemu Eui Joo yang diperankan oleh Yoona, seorang lulusan dari universitas yang sama dengan Yong Nam. Mereka mencoba melarikan diri dari kota yang diracuni oleh gas beracun. Di tahun 2020, YoonA membintangi drama berjudul Hush. Dia berperan sebagai seorang reporter. (TribunnewsWiki/cva/SO) Unggahan perdana akun Instagram limyoona__official.