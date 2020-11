7 Langkah Sederhana Menurunkan Berat Badan dalam Waktu Singkat

BANGKAPOS.COM - Menurunkan berat badan tidaklah mudah dan tentu saja ada banyak tantangannya.

Bisa dari rasa malas untuk berolahraga atau tergiur makanan yang tinggi kalori.

Tetapi ketahuilah, bahwa kita sebenarnya dapat menurunkan berat badan dengan cara yang sangat sederhana, efektif, dan juga cepat.

Lebih lanjut, berikut ini langkah-langkah sederhana memulai penurunan berat badan dalam waktu yang singkat.

1. Minum air yang cukup

Minum air putih (Freepik)

Faktanya, minum cukup air sangat penting untuk melepaskan kekuatan penuh metabolisme kita.

Menurut sebuah studi yang diterbitkan dalam The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, setelah meminum sekitar 17 ons air atau sekitar dua gelas tinggi, tingkat metabolisme partisipan meningkat hingga 30 persen.

Para peneliti memperkirakan, bahwa meningkatkan asupan air enam gelas sehari akan membakar 17.400 kalori ekstra per tahun dan mampu menurunkan berat badan sebanyak 2,2 kilogram.

2. Memilih makanan sehat

Sayuran hijau (Freepik)

Sangat menyenangkan rasanya menyantap salad berisi sayuran hijau yang sehat, enak, dan kaya akan protein untuk dapat membangun otot.