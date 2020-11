Tampil Premium, New Baleno Hatchback Hadir, Harga Terbaik di Kelasnya

New Baleno Hatchback

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Mobil jenis hatchback merupakan mobil yang cocok digunakan para kaum urban. Dimensinya yang lebih ringkas dibandingkan mobil LMPV maupun SUV membuatnya lebih leluasa bermanuver di jalanan yang sempit.

Kelincahan mobil hatchback lebih besar dibandingkan citycar tanpa mengorbankan praktikalitas seperti ruang duduk dan bagasi yang luas.

Hal itu membuat mobil hatchback juga ideal digunakan oleh keluarga muda yang dinamis.

Bicara mobil hatchback, Suzuki New Baleno merupakan salah satu mobil hatchback 5-seater dengan value for money terbaik di kelasnya.

Harga yang ditawarakan mobil Hathback Suzuki New Baleno yakni mulai Rp200 jutaan atau angsuran mulai Rp3 juta.

“Ditambah oleh harga terbaik di kelasnya yaitu mulai Rp 200 jutaan atau angsuran mulai 3 jutaan Suzuki New Baleno menjelma menjadi salah satu mobil dengan value for money terbaik di kelasnya”ungkap Marketing support PT Jagorawi Motor, Pompi, dalam rillis Minggu (15/11/2020).

“Disamping itu, konsumen juga masih mendapatkan hadiah tambahan berupa sepeda polygon khusus promo Suzuki Super sale akhir tahun,” tambah Pompi.

Dari segi eksterior, New Baleno tampil lebih premium menggunakan lampu depan LED Projector yang dipermanis oleh bumper depan, grill, foglamp desain baru, serta pelek polished alloy warna hitam berukuran 16 inci berdesain sporty.

Kehadiran New Baleno juga menawarkan 5 pilihan warna yang meliputi metallic magma gray, solid fire red, prime stargaze blue, pearl midnight black, metallic premium silver, serta pearl arctic white untuk menambah kebanggaan tersendiri bagi pemiliknya masing-masing.

Rasa premium di eksterior New Baleno ini juga diteruskan ke dalam kabin yang bisa diakses dengan teknologi keyless entry, dan dihias oleh warna cover jok dan panel baru.