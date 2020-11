CARA Gampang Masak Beras Hitam hingga Manfaatnya yang Luar Biasa Bagi Kesehatan

BANGKAPOS.COM - Beras hitam menjadi salah satu jenis makanan yang harus diolah saat tantangan kedua MasterChef Indonesia Season 7, pada Sabtu (14/11/2020).

Sebelumnya salah satu peserta yakni Adit, sempat gagal memasak beras merah karena kurang matang. Ia bertambah panik saat mendapat tantangan beras hitam.

"Di sini sorry to say, nasi kamu memang belum matang. So itu sangat tidak nyaman untuk dikunyah, masih keras tengahnya," ucap Chef Juna Rorimpandey kepada Adit.

Namun demikian Adit berhasil memasak beras hitam dengan baik, setelah belajar dari kesalahan masak beras merah.

Beras merah dan hitam memang butuh penanganan lebih dibandingkan beras putih saat dimasak.

Dikutip dari berita Kompas.com yang tayang Kamis (9/7/2020), beras merah, hitam, dan coklat tidak perlu dicuci sebanyak empat kali, layaknya beras putih.

Sebab kulit luar (bran) pada beras merah tidak mengalami proses penggilingan dan pengelupasan secara berlebihan, sehingga bran masih utuh.

Beras merah, hitam, dan coklat cukup dicuci selama dua kali saja. Maka dari itu nasi merah lebih sehat dibandingkan dengan nasi putih.

Pasalnya, bran kaya akan serat, mineral (seperti zat besi, zinc, kalium, mangan, dan natrium), dan vitamin terutama vitamin B.

Kandungan serat alaminya memberi efek kenyang serta membersihkan saluran pencernaan. Sehingga saat mencuci beras merah jangan sampai menghilangkan kulit luarnya.