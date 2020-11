Merasa Tak Takut dan Bersalah Nikita Mirzani Tantang Habib Rizieq Test DNA Keturunan Nabi Atau Bukan

BANGKAPOS.COM--Perseteruan Nikita Mirzani dengan Habib Rizieq dengan pendukungnya kian memanas.

Usai menyebut habib adalah penjual obat sindiran wanita yang sering disapa nyai ini langsung dituduh menghina habib Rizieq yang baru saja pulang dari Arab Saudi.

Akibatnya serangan bertubi-tubi terus dialamatkan kepadanya termasuk rumahnya yang diancam akan dikepung masa pendukung pendiri FPi tersebut.

Merasa tak takut dan bersalah, artis yang kerap tampil seksi dan bicara blak-blakan ini kembali menantang para simpatisan habib rizieq.

Terlebih saat imam besar FPI itu mengatakan ucapan kasar kepadanya.

Wanita 34 tahun itu justru menggalang dana untuk melakukan tes DNA Habib Rizieq. Hal ini berawal saat dirinya dituduh menghina cucu nabi.

Postingan Nikita Mirzani ((Instagram.com/nikitamirzanimawardi_17))

"Pada berisik bilang cucu nabi. Gue cucu nabi juga. Ga ada yang diperdebatkan. Nabi Adam. Coba biar ga ada fitnah test DNA biar kita lihat klo benar dia keturunan Rasulullah? Coba berani ga tuh manusia yang elo pada agung-agungkan buat test DNA," tulis Nikita menantang pendukung Habib Rizieq.

Nikita bahkan menuliskan nomor rekening agar siapa saja yang mau memberikan sumbangan dana, bisa mentransfer uang di rekening tersebut.

"Go fund me untuk test DNA udah pada tau rumah gue kan ya booor... Sumbangan ngumpulin dana buat test DNA yang katanya cucunya nabi. No rek bca: ismail marzuki 6350157865," lanjutnya.