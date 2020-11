Mengungkap Alasan Daniel Mananta yang Tak Jadi Host Indonesia Idol, Ajukan Boy William karena Ini

Mengungkap Alasan Daniel Mananta yang Tidak Jadi Host Indonesia Idol, Ajukan Boy William karena Hal Ini

BANGKAPOS.COM - Seperti sudah melekat image-nya dengan Indonesian Idol, sosok Daniel Mananta cukup membuat terkejut banyak orang dengan keputusan mundur sebagai host ajang pencarian bakat populer itu.

Keputusan itu bukan hal yang diambil secara tiba-tiba oleh Daniel. Nyatanya, Daniel sudah memikirkan hal tersebut sejak Indonesian Idol memasuki musim kesepuluh.

"Gue merasa di hati gue kayak sudah firm banget 'sudah nih Indonesian Idol sampai season 10 saja' kayak gitu di hati gue," ujar Daniel dikutip dari kanal YouTube Maia AlElDul TV, Senin (16/11/2020).

Daniel kemudian menyebut kapan pastinya dia mulai merasa keputusannya itu bulat untuk meninggalkan Indonesian Idol.

"Oktober 2019. Jadi gue lagi melihat anak-anak dieliminasi, anak-anak tahun lalu. Pas gue lihat gitu gue nikmatin banget, enjoy banget, gue berterima kasih sama Tuhan juga," ujar Daniel.

"Tapi enggak tahu kenapa tiba-tiba di hati gue ngerasa 'sudah ya time to move on,' gue sendiri juga enggak bisa ngejelasin itu apa, tapi sudah 'it's time to move on," lanjutnya.

Meskipun tak bisa memungkiri, sebagai individu, Daniel bangga bisa menjadi bagian dari sebuah program besar seperti Indonesian Idol.

Namun, Daniel merasa keputusannya untuk mundur ini adalah murni karena Daniel merasa sudah saatnya dia melepaskan agar Indonesian Idol bisa lebih besar.

"Kalau misalkan gue kekep terus dan gue posesif banget, yang ada dia enggak akan bertumbuh lebih daripada gue," kata Daniel.