All New Aerox 155 Jadi Perhatian Konsumen Berjiwa Sporty

CV Sumber Jadi Main Dealer Yamaha Bangka Belitung, menyerahkan All New Aerox 155 Connected kepada konsumen pembeli pertama.

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Yamaha All New Aerox 155 Connected menjadi perhatian konsumen yang berjiwa sporty.

Motor All New Aerox 155 merupakan produk terbaru resmi diluncurkan di Pangkalpinang oleh CV Sumber Jadi selaku Main Dealer Yamaha Bangka Belitung.

Salah satu konsumen pertama All New Aerox 155, Bro Qnoey adalah pengguna Aerox lama dan sudah lama menunggu kehadiran product baru ini.

"Yamaha Aerox 155 Connected desainnya merupakan perpaduan sporty dan elegan. Aura sporty hadir lewat penggunaan fairing samping berlapis, visor kecil di batok, dan ban lebar layaknya motor sport," ungkap Rani Hambarsyah biasa disapa Qnoey.

Dijelaskan bro Qnoey, kelebihan Yamaha Aerox 155 Connected adalah mampu terhubung dengan smartphone, performa motor jadi semakin hebat, inilah kelebihan Yamaha Aerox 155 Connected terbaru.

Tenaga dan torsi yang dihasilkan juga kini lebih besar dan tangki bahan bakar lebih besar.

Total kapasitasnya menjadi 5,5 liter tentunya jarak tempuh lebih jauh dan tidak perlu khawatir saat melakukan touring, sehingga tidak perlu sering-sering mengunjungi SPBU.

Area Control Marketing CV Sumber Jadi, Oriansah mengatakan banyak konsumen yang mencari tahu All New Aerox 155 Connected ini baik datang ke dealer atau bertanya di media sosial.

Yamaha All New Aerox 155 Connected, kata Oriansah, sebuah motor baru super sport dalam wujud sport scooter dengan keunggulannya yaitu design Super sport DNA, performa mesin baru dan terbaik di kelasnya, terkoneksi smart phone (Y connect) dan fitur modern.

Bahkan Yamaha Aerox, menurut Oriansah, sudah menjadi bagian gaya hidup konsumen di bumi Serumpun Sebalai dan komunitasnya sendiri (ARCI Bangka Chapter) tersebar dari Pangkalpinang, Jebus, Sungailiat, Koba hingga Belitung.

Oriansah menyampaikan terima kasih kepada konsumen yang sudah memiliki dan mempercayai product Yamaha.

Harga Yamaha All New Aerox 155 Connected ABS dijual seharga Rp 31.185.000,- dan All New Aerox 155 Connected seharga Rp 27.505.000,- OTR Bangka. Untuk informasi lebih lanjut terkait produk silahkan kunjungi dealer dan website resmi Yamaha Indonesia di https://www.sumberjadi.co.id/ atau di media sosial kami @yamahakite. (Bangkapos/Agus N)