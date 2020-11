Chord dan Lirik Lagu Reggae Cinta Damai dari Grup Steven & Coconuttreez Main Mudah dari Kunci C

BANGKAPOS.COM--Steven & Coconuttreez merupakan sebuah grup musik bergenre Reggae asal Indonesia yang berdomisli di Jakarta.

Grup musik ini dibentuk oleh Steven N. Kaligis pada tahun 2005.

Anggotanya berjumlah 7 orang yaitu Steven N. Kaligis (vokal), A Ray Daulay (gitar), Teguh Wicaksono (gitar), Rival Himran (bass), Iwan (keyboard), "Opa" Tedy Wardhana (perkusi) dan Aci (drum).

Album pertamanya ialah The Other Side dirilis pada tahun 2005. dengan lagu hit's nya "Welcome To My Paradise"

Steven & Coconuttreez mampu membangkitakan kembali gairah industri musik reggae di Indonesia setelah sekian lama mati suri ( terakhir di tahun 1994 lagu Reggae di indonesia sempat populer melalui penyanyi Imanez dengan lagu anak pantai).

Berikut Chord dan Lirik Lagu Stven Coconut Treez Cinta Damai :

INTRO : C Dm Em Dm (4x)

C Dm

Kau bicara tentang damai

Em Dm

kau bicara tentang cinta