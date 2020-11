Gara-gara Hal Ini Denny Sumargo Mengaku Hampir Naksir Millen Cyrus Keponakan Ashanty

BANGKAPOS.COM - Pebasket tanah air, Denny Sumargo mengaku terpesona hingga hampir naksir dengan keponakan Ashanty, Millen Cyrus atau Millendaru.

Hal tersebut disampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube CURHAT BANG Denny Sumargo, Rabu (18/11/2020).

Dalam video nampak Denny Sumargo mengenakan kaos lengan panjang berwarna merah muda.

Sementara Millen Cyrus memakai atasan merah maroon dan celana gelap.

Memilih untuk menggerai rambutnya, penampilan selebgram dengan 1 juta pengikut ini memperlihatkan kemolekan tubuhnya.

Bahkan penampilan Millen Cyrus ketika itu membuat kagum Denny Sumargo.

Tak sampai di situ, Denny Sumargo juga menuturkan bahwa Millen Cyrus tampak sangat cantik.

"Jujur gue pas turun tadi kamu udah ada di sini, ini honest speaking I adore you."

"You look so beautiful, ini jujur," ucap Denny Sumargo.

Ia pun mempertanyakan orang-orang yang tidak memuji kecantikan Millen Cyrus.