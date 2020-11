Hindari 5 Jenis Makanan Ini Kalau Tidak Mau Kena Sembelit

BANGKAPOS.COM - Mengalami sembelit atau konstipasi tentu membuat hari terasa tak nyaman.

Sembelit sering terjadi karena kurang mengonsumsi serat dan terlalu banyak makan makanan berlemak.

Itu sebabnya, mengonsumsi makanan berserat bisamenjadi solusi aman dan efektif untuk mengatasinya.

Manfaat serat

Serat adalah bagian dari makanan nabati yang tidak dapat diuraikan oleh tubuh.

Mengonsumsi makanan kaya serat akan membantu mempercepat pencernaan dan mempermudah pengeluaran kotoran.

Serat bisa kita temukan dalam produk nabati, seperti buah, sayur, biji-bijian, dan kacang-kacangan.

Menurut National Institute of Diabetes and Digestibe and Kidney Disease, orang dewasa perlu mengonsumsi serat sebanyak 25 hingga 31 gram sehari.

Akan tetapi, kondisi tubuh setiap orang berbeda-beda sehingga perlu berkonsultasi dengan ahli untuk merencanakan pola makan yang tepat.

Contoh makanan mengandung serat tinggi antara lain: