12 Artis Indonesia Masuk Daftar 100 Wajah Tercantik dan Tertampan di Dunia Tahun 2020

BANGKAPOS.COM - TC Candler kembali merilis nominasi untuk 100 Most Beautiful Faces in 2020 dan 100 Most Handsome Faces in 2020.

Tahun ini, ada 12 artis Indonesia yang masuk dalam daftar 100 wajah tercantik dan 100 wajah tertampan di dunia tahun 2020.

Di antara 12 artis Indonesia yang masuk nominasi TC Candler itu, ada sembilan aktris dan penyanyi serta tiga aktor.

Sembilan artis dan penyanyi yang masuk nominasi adalah

Raisa, Citra Kirana, Maudy Ayunda, Cinta Laura, Chelsea Islan,

Agnez Mo, Velove Vexia, Nastasha Wilona, dan Syifa Hadju.

Sedangkan, untuk tiga aktor yang masuk nominasi adalah

Yoshi Sudarso, Peter Andrian Sudarso, dan Richard Kyle.

12 artis Indonesia bakal bersaing dengan selebritas papan atas,

di antaranya Leonardo Dicaprio dan Chris Evans.

Selain itu, mulai dari penyanyi hingga artis Korea seperti V BTS, Hyun Bin, Tzuyu TWICE,

Irene Red Velvet, Lucas NCT,

dan Suho EXO juga turut meramaikan nominasi versi TC Candler.

Nantinya, TC Candler akan memilih artis yang masuk nominasi

untuk menjadi 100 wanita atau pria tertampan tahun 2020.

Adapun pada akhir tahun,

TC Candler bakal mengumumkan peraih 100 Most Beautiful Faces atau 100 Most Handsome Faces in 2020. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "12 Artis Indonesia Ini Masuk Daftar 100 Wajah Tercantik dan Tertampan di Dunia Tahun 2020"