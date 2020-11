ESI Bangka Siap Gelar Turnamen Perdana Mobile Legend Bang Bang  

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Pengurus Esport Indonesia (ESI) Kabupaten Bangka akan menggelar turnamen perdana pada Tanggal 12-13 Desember 2020 mendatang, diikuti sebanyak 128 tim. Turnamen perdana ini akan mempertandingkan sebuah game online, yakni Mobile Legend Bang Bang (MLBB).

Sekretaris ESI Kabupaten Bangka, Adi Nugroho mengatakan minat masyarakat yang ingin berpartisipasi sangat tinggi. Sejak pendaftaran dibuka 16 November 2020 lalu, slot pemain penuh hanya dalam tiga hari.

"Hanya tiga hari saja pendaftaran sudah penuh, padahal batas waktu pendaftarannya kita siapkan sampai 11 desember nanti. Tapi memang kita batasi sampai 128 tim saja," kata Adi, Minggu (22/11/2020).

Ditambahkannya peserta yang mendaftar bukan hanya dari Bangka saja, tapi juga dari daerah luar seperti tim dari Pulau Jawa dan Sumatera.

"Turnamen ini bersifat open jadi bukan hanya tim lokal saja tapi seluruh daerah. Dari pendaftaran kemarin, ada beberapa tim yang berasal dari Padang, Palembang, Jakarta, Bekasi hingga Jawa Timur," ujarnya.

Adi menegaskan turnamen tersebut diselenggarakan secara terbuka karena untuk mengenalkan ESI Bangka keluar daerah. "ESI Bangka ini baru terbentuk dan ini turnamen pertama kita, jadi kita ingin mengenakan diri dulu secara nasional. Tapi kedepan pasti kita akan buat even serupa khusus untuk masyarakat lokal kita saja agar bisa menjaring atlet Esport bangka," tegasnya.

Dalam pertandingan itu, pihaknya menyiapkan hadiah sebesar Rp3 juta dan 75 ribu diamond game untuk tim yang menjadi juara satu sampai tiga.

"Untuk tim juara 1 akan mendapatkan Rp 1,5 juta plus 25 ribu diamond dan e-sertifikat. Juara 2 dapat Rp900 ribu plus 15 ribu diamon dan e-sertifikat. Sementara juara 3 dapat Rp600 ribu plus 10 ribu diamond dan e-sertifikat. Sementara juara 4 hingga 8 mendapatkan 5000 diamond plus e-sertifikat," jelas Adi.

Ayah dua anak itu juga mengatakan untuk pertandingan final bisa disaksikan oleh siapapun dengan cara menonton live streaming melalui akun YouTube ESI BANGKA OFFICIAL. "Finalnya nanti bisa disaksikan secara live streaming Tanggal 13 Desember," kata Adi.(Bangkapos.com/Edwardi)