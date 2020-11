Mengaku Mampu, Iis Dahlia terdiam Disemprot Deddy Corbuzier, : Lah Itu Ngutang Hayo

BANGKAPOS.COM--Baru-baru ini, pedangdut senior Iis Dahlia tak berkutik menjawab pertanyaan dari Deddy Corbuzier dalam acara OOTD (16/11/2020).

Iis Dahlia sampai kebingungan memilih antara banyak punya haters atau hutang.

"This or That: Banyak haters atau banyak hutang?" tanya Deddy Corbuzier.

Mendengar pertanyaan tersebut awalnya IIs Dahlaia hanya tertawa saja.

Sementara itu, Ivan Gunawan yang juga hadir dalam acara tersebut langsung berkomentar.

"Banyak haters lah. Gila sebulan 250 juta. Haters emang bisa bayarin?" tanya Igun.

Mendengar celetukan Igun, Iis akhirnya lebih memilih haters banyak, dengan alasan sudah biasa sekarang menghadapi haters.

" Memang gue tuh setiap tanggal 20 deg-degan, Saldo Gue masih ada nggak buat bayar. gue pilih haters ajalah soalnmya sudah biasa aja," ucapnya.

Iis Dahlia terdiam dan cemberut ketika dirinya disebut Deddy Corbuzier kenapa membeli rumah besar kalau nggak mampu.

Mendengar hal itu pedadngdut senior ini mencoba membantah.