PT Jagorawi Motor Gelar Promo Super Sale Akhir Tahun, Dapatkan Cashback dan Sepeda Polygon

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Di tengah pandemi Covid-19, PT Jagorawi Motor terus melakukan promosi untuk meningkatkan daya jual. Di bulan ini PT Jagorawi Motor memberikan promo bertema Suzuki Super Sale Akhir Tahun.

Promosi dibulan ini selain Ertiga, Xl7, Baleno, Scross, Karimun wogon R, New Carry Pick Up yaitu Suzuki New Ignis yang sangat diminati kaum muda yang bercitra urban SUV.

Kehadiran mobil Urban SUV kali ini adalah untuk menjadi pelengkap akan kebutuhan kaum urban.

Tampilan Ignis lebih bergaya dan juga gagah sehingga sangat cocok bagi kawula muda. Ditambah lagi fitur yang diberikan juga cukup banyak supaya dapat menghasilkan kenyamanan dan juga memenuhi mobilitas dari kaum urban.

Untuk harga Suzuki New Ignis DP Mulai Rp8 juta, angsuran mulai Rp3 jutaan. Tak hanya itu, dalam rangka menyambut akhir tahun pihaknya juga meyediakan promo yaitu cashback puluhan juta dan hadiah langsung berupa sepeda polygon.

“Di Bulan November promo menyambut akhir tahun kami memberikan Harga yang sangat Spesial untuk New Ignis yaitu DP Cukup 8 JUtaan saja atau angsuran mulai 3 juta saja dan konsumen juga masih mendapatkan cashback hingga puluhan juta serta Hadiah Langsung sepeda polygon," kata Marketing Support PT Jagorawi Motor, Pompi dala rillis , Minggu (22/11/2020).

Selain harga yang terjangkau, konsumen juga bisa memilih pilihan warna di New Ignis, di mana ada sembilan warna yang disediakan, di antaranya pearl arctic white, metallic silky silver, metallic glistening gray, metallic lucent orange (NEW), pearl midnight black, turquoise blue (NEW), stargaze blue with black roof (NEW), stargaze blue with silver roof (NEW), dan lucent orange with black roof (NEW).

“Jangan lupa kunjungi juga pameran kami setiap harinya di TJ Mart jl Selan dan Transmart Pangkalpinang untuk Wilayah Pangkalpinang, di Kong Djie untuk Wilayah Sungailiat. Sedangkan di Belitung di Supermarket Araya dan Dapatkan juga Hadiah khusus Bagi Anda yang Deal atau membeli mobil saat pameran berlangsung," kata Pompi.

Home Test Drive dan Informasi spesifikasi yang lebih lengkap, dapat menghubungi Showroom Suzuki PT. Jagorawi Motor terdekat di jl. Raya koba - pangkalan baru, Telp. ( 0717 ) 437009 / 439899, jl. Soekarno hatta (Masa Jaya Motor), di jl. sudirman depan mall puncak Telp. (0717) 437998, untuk wilayah sungailiat jl. Raya kenanga sungailiat (depan lapangan basket YPK) Telp. ( 0717 ) 9104151, dan untuk wilayah Belitung Jl Jend Sudirman Airraya Tanjungpandan Telp. ( 0719 ), 9222888 / 9222188. (Bangkapos.com/Rilis/Sela Agustika)