SAKIT TAK BERDARAH, Kisah Pilu Wanita Ditinggal Calon Suami Demi Selingkuhan: Aku Kurang Apa!

BANGKAPOS.COM -Kisah pilu wanita ditinggal calon suami jelang pernikahan mendadak viral di media sosial.

Hanya tinggal dua bulan jelang pernikahan, seorang pria malah tega memutuskan calon istrinya demi wanita lain.

Tak hanya itu, pria tersebut tega membatalkan pernikahannya demi selingkuhan pada sang calon istri hanya lewat chat WhatsApp.

Tangis pilu sang calon pengantin pun pecah di pelukan orangtuanya.

Kini video kisah pilu wanita tersebut viral di media sosial setelah diunggah akun TikTok @ifondibalik.

Dalam video tersebut, sang pemilik akun ternyata mengaku sebagai adik dari wanita yang batal menikah.

Tangis wanita calon suami batalkan pernikahan demi selingkuhan (TikTok @ipondibalik)

"Kisah kakakku yang terhebat, you deserve to be happy sis," tulisnya.

Selain itu, dirinya turut menjelaskan pada video terkait batalnya pernikahan kakaknya.

"Rabu, 18 November 2020 seharunya sudah berstatus istri orang.

"Sudah menentukan tanggal.