Team Panda Warior Basel Juara PUBG Piala Gubernur 2020  

BANGKAPOS.COM , BANGKA - Team Panda Warior sukses menjuarai ajang Turnament PUBG Mobile Piala Gubenur Babel 2020 yang diselenggarakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Diskepora), bekerjasama dengan Pengurus Esports Indonesia (ESI) Babel dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-20 Provinsi Bangka Belitung, Minggu (22/11/2020).

Panda Warior yang mewaliki Kabupaten Bangka Selatan ini, berhasil menjadi juara usai meraih total 71 poin dan berhasil menjadi yang terbaik pada babak grand final.

Sementara itu Gloria Vistis Up berada di peringkat ke tiga dengan raihan 36 poin, karena posisi runner up di sabet oleh First Blod Id yang mengoleksi 45 poin.

Selain itu untuk peringakat empat, diraih Team Bangka Strong dan kelima Team Wana Eight Pro. Untuk kategori terminator yaitu player yang mengumpulkan kill terbanyak, diraih Ardiansyah juga Team Panda Warior.

Penghargaan berupa piala, medali dan uang pembinaan, rencana akan diserahkan langsung oleh Gubernur Babel Erzaldi Rosman kepada Panda Warior pada acara penutupan perhelatan Piala Gubernur Tahun 2020 ini.

Diketahui sebelumnya, selain Turnamen Online PUBG Mobile ini digelar juga cabang olahraga lainnya yaitu, Bola Voli, Sepida On Time, Trail Run, Bulu Tangkis dan Menembak.

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Kadiskepora) Babel, Suharto saat dihubungi usai laga final mengapresiasi Turnamen Online Piala Gubernur 2020.

"Terimakasih untuk kelancaran turnamen ini, antusias peserta sangat tinggi. Semoga tahun depan kita dapat melaksanakan Turnamen yang lebih besar lagi," ujar Suharto.

Dirinya menambahkan, Diskepora bersama dengan ESI Babel sebelumnya berencana akan menggelar Turnamen Online Piala Gubernur tahun 2020 ini di GOR Sahabudin.

Namun dikarenakan masih dalam masa pandemi Covid, Turnamen hanya digelar melaui Online saja.

"Mohon maaf atas segala kekurangan selama menggelar kegiatan ini, sejak awal kami berencana menggelar turnamen di GOR. Namun mengingat masih dalam masa pandemi Covid, kami laksanakan hanya melalui online saja. Selamat kepada peserta yang menjadi pemenang, ini adalah bentuk kepedulian Pemerintah terhadap perkembangan atlet khususnya Esports ini," kataya.

Sementara itu, leader team Panda Warior Ardiansyah mengatakan, merasa sangat senang karena semua player saat bertanding di Turnamen Online Piala Gubernur ini tampil kompak.

"Tanggapan saya sangat seru dan semua team respect tidak ada yang menganggap remeh lawan, game berjalan dengan lancar dan santai, semua tim sangat baik baik, solid dan kompak," ungkapnya. (Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy).