Kalina Oktarani Yakin Karena Hal Ini Anaknya, Azka akan Menerima Vicky Prasetyo Jadi Ayah Sambung

BANGKAPOS.COM- Mengingat pertimbangan ini, Kalina Oktarani sangat yakin anaknya mau menerima Vicky Prasetyo jadi ayah sambung.

Kalina jadi sorotan karena menjalin cinta dengan artis kontroversial, Vicky Prasetyo.

Tak heran, banyak yang meragukan anaknya ari pernikahan sebelumnya dengan Deddy Corbuzier mau menerima Vicky.

Bukannya kesal sang ibu kerap kawin cerai, Azka justru memberikan respon yang tak terduga, yang diungkapkan dalam kanal YouTube Melaney Ricardo, Sabtu (21/11/2020).

"Azka pernah bilang ke gue, gue sama siapa pun yang penting gue bahagia," ujar Kalina Ocktaranny.

Saat Melaney menanyakan akankah hubungannya dengan Vicky bisa sampai ke jenjang serius, Kalina pun tak bisa menjawab secara gamblang.

Meski demikian, ia sangat yakin anak semata wayangnya itu akan menerima kehadiran Vicky dalam hidupnya.

"Well then again Azka itu tergantung bagaimana orang yang ada di sekitar dia. Azka itu bukan tipe yang suka terlalu... Kelihatanlah kalau misal kita menyayangi anak itu," papar Kalina.

Rupanya, Kalina sudah mengenal dan bertemu dengan anak-anak Vicky.