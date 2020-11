Tujuh Film & Drama Korea Terbaru yang Siap Tayang di Netflix, The Call Hingga Lovestruck in the City

7 Film dan Drama Korea Terbaru yang Siap Tayang di Netflix, Lovestruck in the City hingga The Call

BANGKAPOS.COM -- Penggemar tayangan film dan drama Korea tentunya sudah tidak sabar untuk menunggu berbagai film dan dama terbaru yang ada di Netflix.

Dikabarkan, Netflix akan segera meghadirkan tujuh tayangan Korea termasuk film The Call dan Space Sweepers.

Serta drama Korea Run On dan Lovestruck in the City.

1. The Call

The Call (Netflix)

Park Shin Hye akan beradu akting dengan Jun Jong Seo dalam film bergenre thriller misteri yang akan membuatmu penasaran.

Menceritakan seorang wanita berusia 28 tahun bernama Seo Yeon (Park Shin Hye) kehilangan handphone-nya di perjalanan menjenguk ibunya yang sedang sakit.

Kemudian ia menemukan telepon lama di rumah masa kecilnya.

Tiba-tiba Seo Yon mendapat panggilan dari seorang wanita bernama Young Sook yang sedang mencari temannya.