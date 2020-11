Yamaha Berinovasi Hadirnya All New NNAX 155 Connected Lengkapi Keluarga Maxi

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- PT Yamaha Indonesia Motor Mfg. meluncurkan varian terbaru di kelas skutik premium 150 – 155cc yaitu All New NMAX 155 Connected (Standard upgrade), Sabtu, 21 November 2020.

Yamaha tidak pernah berhenti berinovasi untuk menjawab kebutuhan mobilitas pelanggan Indonesia yang terus bergerak dinamis.

Hadirnya varian terbaru ini akan semakin melengkapi line up keluarga Maxi Yamaha series dalam menawarkan pilihan yang beragam kepada konsumen sesuai dengan kebutuhan mereka serta memberikan pengalaman berkendara dengan aplikasi Y-Connect.

“Menjawab keinginan konsumen Yamaha, maka pada hari ini, kami dengan penuh rendah hati, meluncurkan All New NMAX 155 versi Standard Upgrade yang telah Connected untuk menambah line up produk All New NMAX 155 yang sudah ada," jelas Dyonisius Beti, Excutive Vice President & COO, PT Yamaha Indonesia Motor Mfg, Selasa (24/11/2020).

Dyonisius berharap pecinta Maxi Yamaha mempunyai lebih banyak varian pilihan sesuai kebutuhan masing-masing.

Ditambahkan Dyonisius bahwa All New NMAX 155 Connected merupakan varian upgrade dari tipe Standard yang memiliki tambahan fitur berupa Smart Key System (SKS), yaitu sistem penguncian tanpa anak kunci, serta Y-Connect yang dapat menghubungkan smartphone pengendara dengan sepeda motor melalui koneksi Bluetooth.

All New NMAX 155 Connected dipasarkan seharga Rp 31.000.000 (OTR Jakarta) dalam 4 varian warna yang meliputi Prestige Silver, Maxi Signature Black, Matte Blue serta Matte Red.

Warna Prestige Silver, ini merupakan varian warna baru yang dihadirkan bagi pengendara yang senang tampil elegan dan berkelas dengan penuh percaya diri.(rya)

Spesifikasi Motor:

MAXi Feature

All New NMAX 155 Connected telah dilengkapi dengan fitur Y-Connect yang memudahkan pengendara dalam mendapatkan informasi terkait notifikasi telepon dan pesan masuk di dashboard motor, informasi konsumsi bahan bakar, informasi lokasi parkir terakhir saat terhubung dengan aplikasi, rekomendasi perawatan yang menunjukan kondisi aki dan oli, notifikasi malfungsi, sampai dengan fitur Revs Dashboard yang menarik bagi pengguna.