Daftar Makanan dan Minuman yang Bisa Bantu Turunkan Berat Badan

BANGKAPOS.COM - Kini mungkin telah banyak dipasarkan suplemen atau obat yang diklaim dapat membakar lemak secara instan.

Tetapi, konsumsi suplemen tersebut mungkin belum tentu efektif dan aman bagi kesehatan.

Penggunaan suplemen maupun obat-obatan akan lebih terjamin jika berada di bawah pengawasan dokter.

Untungnya, beberapa makanan dan minuman tersedia untuk dapat membantu tubuh membakar lebih banyak lemak dengan meningkatkan metabolisme atau mengurangi rasa lapar.

Berikut ini adalah beragam pilihan makanan yang bisa membakar lemak:

1. Ikan berlemak

Ikan salmon, herring, sarden, makarel, dan ikan berminyak lainnya mengandung asam lemak omega 3, yang telah terbukti dapat mengurangi peradangan dan risiko penyakit jantung.

Selain itu, asam lemak omega 3 ternyata dapat juga membantu menghilangkan lemak tubuh.

Dalam sebuah studi terkontrol selama enam minggu pada 44 orang dewasa, mereka yang mengonsumsi suplemen minyak ikan didapati kehilangan rata-rata 1,1 pon (0,5 kilogram) lemak dan mengalami penurunan kortisol, hormon stres yang terkait dengan penyimpanan lemak.

Studi ini diterbitkan dalam Journal of the International Society of Sports Nutrition pada 2010.