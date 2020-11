DERETAN Jenis Tanaman Hias yang Butuh Perawatan Ekstra

BANGKAPOS.COM - Demam tanaman hias melanda Tanah Air selama masa pandemi.

Penyebabnya adalah banyaknya waktu yang dihabiskan di rumah, sehingga merawat tanaman hias menjadi cara mengusir kebosanan.

Ada yang berhasil merawat, mengoleksi, dan menjual beragam tanaman hias. Namun, dalam proses perawatan, ada saja berbagai kendala, hingga membuat tanaman hias mati.

Akan tetapi, memang ada beberapa jenis tanaman hias yang perawatannya cukup rumit. Selain itu, perawatan yang salah juga bisa membuat tanaman hias mati.

"Ada orang yang suka menyiram terlalu banyak, yang mematikan tanaman dengan cara halus, atau tidak pernah ingat (merawat tanaman hias). Kesulitan (merawat tanaman hias) akan sesuai dengan orang yang merawatnya," kata pakar tanaman hias dan pemandu The Great Courses How to Grow Anything Melinda Myers seperti dikutip dari Real Simple, Jumat (20/11/2020).

Menurut Myers, ada beberapa alasan tanaman hias dapat sulit dirawat, antara lain lingkungannya tidak tepat, khususnya cahaya dan kelembaban area atau ruangan yang ditempati tanaman hias.

Myers pun membeberkan tujuh jenis tanaman hias yang cenderung sulit untuk dirawat. Berikut uraiannya.

1. Fiddle leaf fig atau Ketapang biola

Tanaman hias ini populer di media sosial, tampak menghiasi ruangan yang fotonya diunggah di Instagram atau Pinterest. Namun, kata Myers, sebetulnya cara merawat tanaman hias ini cukup rumit.