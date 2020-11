Dinas Koperasi dan UMKM Bangka Belitung Targetkan Awal Tahun 2021, Satu Data UMKM Berbasis Digital

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Elfiyena mengatakan pihaknya dalam proses pendataan UMKM by name, by address berbasis kecamatan di Bangka Belitung.

Ditargetkan pendataan satu data UMKM berbasis digital ini terselesaikan pada awal tahun 2021 mendatang.

Hal ini juga sebagai implementasi dari Peraturan Presiden No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia ini bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan yang perlu didukung dengan data yang akurat, terpadu, dan mudah diakses.

"Jadi kita kerjasama dengan ISB Atma Luhur, bagaimana kita membuat aplikasi pendataan berbasis kecamatan. Kami minta tolong orang kecamatan sebagai admin untuk mendata UMKM dengan lokasinya juga, berbasis koordinat," jelas Ellfiyena saat dikonfirmasi Bangkapos.com, Kamis (26/11/2020).

Pendataan para pelaku UMKM itu nanti akan dimasukan datanya ke aplikasi oleh pihak kecamatan setempat.

"Para pelaku usaha ini dari basis bawah, desa, kelurahan dan kecamatan tapi kita ambil kecamatan sehingga menjadi satu data," kata Elfiyena.

Lebih lanjut, ia menyebutkan bila data UMKM sudah satu data maka pembinaan lebih mudah.

"Nanti jelas usahanya apa, omsetnya berapa, usaha mikro atau makro. Apalagi tahun depan kita masih butuh data untuk kebutuhan Banpres, kita tinggal tarik saja itu nantinya," sebut Elfiyena.

Ia berharap dengan upaya ini bisa menyamakan persepsi, dengan data UMKM yang sama ini serta dalam pengisian data nanti dilakukan dengan sebenar-benarnya.

Upaya ini juga didukung oleh Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Abdul Fatah saat memberikan sambutan dalam kegiatan bimbingan teknis pendataan UMKM by name by address berbasis kecamatan via virtual.

( Bangkapos.com / Cici Nasya Nita )