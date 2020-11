Media China Soroti Penangkapan Millen Cyrus, Sebut Sistem Hukum Indonesia Tak Berpihak ke Kaum LGBT

BANGKAPOS.COM - Penangkapan Millen Cyrus ternyata tak hanya menarik minat media lokal saja, media asing juga turut memberitakan penagkapan keponakan Ashanty ini.

Media China yang berbasis di Hongkong, South Morning Post (SCMP) misalnya, media China berbahasa Inggris ini menyoroti langkah Polisi yang sempat menjebloskan Millen Cyrus ke sel pria.

Dilansir dari artikel berjudul 'Anger in Indonesia after trans woman Instagram influencer placed in male jail cell' atau 'Kemarahan di Indonesia setelah influencer Instagram wanita trans ditempatkan di sel penjara pria' yang terbit pada Kamis (26/11/2020), SCMP juga menyoroti sistem hukum di Indonesia tak berpihak kepada hak-hak kaum LGBT.

Aktivis dan komunitas trans di Indonesia telah mengecam keputusan aparat penegak hukum untuk menempatkan seorang wanita transgender di fasilitas penahanan pria, dengan mengatakan kurangnya kepekaan menyoroti pandangan umum tentang orang-orang LGBT di negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia itu.

Influencer dan model Instagram berusia 21 tahun, yang dikenal sebagai Millen Cyrus, ditangkap bersama seorang teman laki-laki karena dugaan penyalahgunaan narkoba saat penggerebekan di sebuah hotel di Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta Utara pada hari Minggu. Investigasi kasus tersebut sedang dilakukan.

"[Millen] ditempatkan di sel sesuai dengan jenis kelamin yang tertulis di KTP-nya, dan tertulis laki-laki," kata Kepala Polisi Pelabuhan Tanjung Priok Ahrie Sonta seperti dikutip portal berita lokal Detik.

Reza Rahandi, kepala unit narkoba di kantor Polisi, mengatakan kepada Detik bahwa sel penahanan hanya ditempati oleh Millen dan satu tahanan pria, dan mereka yakin dia akan aman di sana karena dia "sering dipanggil oleh kami untuk diinterogasi"

Dalam wawancara dengan portal berita pada Selasa, Millen mengatakan dia ingin pindah ke sel lain.

“Saya berharap ada jalan bagi saya… untuk tidak dimasukkan ke sel pria,” katanya.