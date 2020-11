Sanggup Menonton 25 Film Selama 25 Hari Perusahaan Ini Akan Bayar Kamu Rp35 Juta Ini Syarat Lainnya

BANGKAPOS.COM - Traveler yang hobi nonton film saat momen liburan, mungkin ini bisa menjadi pekerjaan impianmu.

Sebuah situs review sedang mencari satu orang yang bersedia menonton 25 film liburan dalam 25 hari.

Setelah selesai menonton, peserta ditugaskan untuk memberikan pendapat mereka tentang film-film tersebut.

Menariknya, peserta akan mendapat bayaran sebesar 2.500 dolar atau setara Rp 35 juta untuk pendapat mereka.

Melansir laman Travel + Leisure, Kamis (26/11/2020), Reviews.org sedang mencari Chief Holiday Cheermeister yang bersedia pergi ke festival film untukmembantu mereka mengidentifikasi film liburan terbaik sepanjang masa.

Cheermeister yang terpilih dapat menonton 25 film liburan pilihan mereka dan harus melengkapi 'survei singkat pasca-film' untuk masing-masing film.

Sementara pilihan sepenuhnya tergantung pada film yang dipilih oleh para ahli, saran perusahaan mencakup film-film klasik seperti It's a Wonderful Life dan Miracle on 34th Street.

Ada pula film bertema komedi seperti Home Alone, Elf, dan National Lampoon's Christmas Vacation

Sedangkan untuk film animasi favorit, perusahaan menyarankan Frosty the Snowman dan A Charlie Brown Christmas, serta film komedi romantis seperti The Holiday dan Love Actually.

Selain mendapat Rp 35 juta setelah menyelesaikan tugas, Cheermeister juga akan menerima kartu hadiah untuk langganan selama satu tahun ke tujuh layanan streaming.