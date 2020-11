Yamaha Luncurkan Yamaha GEAR 125, Hadirkan Model Teranyar dan Konsep yang Andal

BANGKAPOS.COM -- Yamaha secara resmi meluncurkan konsep baru Yamaha GEAR 125 sebagai motor “Matic Multiguna” yang sangat cocok untuk anak muda dengan gaya hidup aktif (active lifestyle) dan ingin tampil beda.

Peluncuran Yamaha GEAR 125 sebagai motor “MaticMultiguna”, Rabu (25/11/2020).

Jelang akhir tahun 2020, ditutup manis dengan rangkaian produk teranyar dari PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (PT YIMM).

Setelah peluncuran All New Aerox 155 Connected, dilanjutkan All New Nmax 155 Connected Standard Upgrade.

“Yamaha berkomitmen untuk tetap terhubung dengan konsumen kami. Kami sangat senang dapat mempersembahkan 3 model terbaru kami di penghujung tahun ini," jelas Minoru Morimoto, Presiden Direktur dan CEO PT Yamaha Indonesia Motor Mfg.

Menurut Minoru Morimoto, sebelumnya ada All New Aerox 155 Connected, All New Nmax 155 Connected Standard Upgrade.

Di mana ada produk konsep terbaru Yamaha GEAR 125.

"Melalui konsep produk terbaru Yamaha GEAR 125, kami ingin anda semua GEAR UP pada keseharian Anda dengan #NaikYamahaAja," ujarnya.

Bahkan GEAR sebagai tools yang bisa menjadi partner handal dalam mendukung aktivitas sehari-hari, dengan kelengkapan fitur, desain, dan teknologi baru yang menunjang gaya hidup aktif.

"Mari kita semua GEAR UP dan sampai jumpa di atas sepeda motor Yamaha selanjutnya!” ungkapnya.