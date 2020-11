Kini Jadi Orang Terkaya Kedua di Dunia, Begini Kisah Elon Musk Jatuh Bangun Meraih Sukses

BANGKAPOS.COM- Pundi-pundi kekayaan CEO Tesla, Elon Musk, terus meroket seiring dengan keberlanjutan penguatan saham produsen mobil listrik itu.

Bahkan, kini Elon berada di posisi kedua orang terkaya dunia.

Mengacu pada data Bloomberg Billionare Index, kekayaan Elon saat ini mencapai 140 miliar dollar AS atau setara Rp 1.974 triliun (asumsi kurs Rp 14.100 per dollar AS).

Yang menakjubkan, pundi-pundi kekayaan tersebut berhasil didapat Elon tanpa sekalipun menerima gaji dari Tesla.

Pria yang dijuluki sebagai Ironman itu menolak untuk menerima gaji minimum 56.000 dollar AS setiap tahunnya.

Sumber kekayaan pria kelahiran Afrika Selatan itu utamanya berasal dari saham kepemilikannya di Tesla sekitar 20 persen, yang mana sejak awal tahun ini telah meroket hingga lebih dari 550 persen.

Kesuksesan yang diraih Elon saat ini berasal dari kerja keras sedari dini.

Dilansir dari Business Insider, Jumat (17/11/2020), sejak kecil Elon telah mempelajari coding, hingga akhirnya pada umur 12 tahun ia menjual game pertamanya seharga 500 dollar AS.

Sebelum memasuki usia 18 tahun, Elon pun memutuskan untuk pindah dari Afrika Selatan ke Kanada.

Di negara tersebut, Elon melakukan berbagai pekerjaan serabutan, mulai dari penggali tanah, pemotong kayu, hingga pembersih ruangan di pabrik kayu.