Kagumi Keindahan Wisata Pulau Bangka, Harini Sondakh Posting Dua Foto Cantik di Instagramnya

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Harini Sondakh memposting dua foto di akun instagramnya, ketika mengunjungi wisata di Pulau Bangka.

Kunjungan gadis asal Manado ini dalam rangka syuting sinetron Putri Untuk Pangeran Goes To Bangka.

Bila Verrell Bramasta dan Ranty Maria terpukau dengan keindahan wisata di Negeri Serumpun Sebalai ini, maka ungkapan serupa juga dilontarkan oleh pemeran Citra, sahabat Putri di sinetron yang tayang di televisi swasta tersebut.

"Bangka itu untuk wisatanya, suka banget ya. Aku dari Manado, kayak beda-beda tipis gitu sama iklim di sana. Aku suka pantai, suka danau. First time, sangat memanjakan mata lah," ungkapnya sambil tersenyum saat ditemui bangkapos.com di lokasi syuting, Jumat (27/11/2020) malam.

Diakuinya, dua foto yang diposting di akun instagramnya sebagai bukti kesukaan dan terkesima akan wisata di Pulau Bangka.

Lokasi kedua foto tersebut yakni Hutan Mangrove Kurau Barat dan Wisata Danau Kaolin, Nibung, Koba Bangka Tengah.

"Jujurlah, kan aku foto, aku posting di feed (instagram-red), kalau misalnya aku gak suka, aku gak posting di feed. Aku ke mangrove, terus habis itu ke Kolong Biru, dan ke Pantai Tikus," jelas Harini.

Gadis yang mengawali karir sebagai Runner Up 3 Miss Indonesia ini juga menyebutkan syuting di Bangka kali ini, merupakan edisi special sinetron Putri Untuk Pangeran.

"Karena Pupa Goes To Bangka, jadi ada masalah gitu dan harus ke Bangka, gitu dibikin ceritanya, jadi special edition goes to Bangka. Ini sekarang udah episode dua ratus lebih," sebut gadis yang juga berkarir sebagai host dan model ini.

( Bangkapos.com / Cici Nasya Nita )