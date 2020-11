Kantor Pos Pangkalpinang Terus Alami Peningkatan Pengiriman, Layanan Pos Express dan Q9 Diminati

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pengiriman paket melalui PT Pos Indonesia terus mengalami peningkatan cukup signifikan setelah pemberlakuan masa new normal.

Meskipun pengiriman paket sempat mengalami penurunan selama pandemi, namun kini seiring pemberlakuan new normal dan kembali dibukanya akses perjalanan ke luar daerah, pengiriman paket di Kantor Pos Pangkalpinang pun terus mengalami peningkatan.

Kepala Kantor Pos Pangkalpinang Azmat Nuzul Pasa mengatakan, peningkatan transaksi pengiriman ini secara fluktuatif terus terjadi di Kantor Pos Pangkalpinang.

Berdasarkan data transaksi pengiriman tercatat peningkatan transaksi terbesar pada bulan juli dan agustus 2020.

"Di bulan Juli terjadi kenaikan 130% dan di bulan Agustus sempat mencapai 200% lebih atau dua kali lipat," kata Azmat, Sabtu (28/11/2020).

Pelayanan dari Pos Indonesia yang banyak diminati adalah Pos Express (sehari sampai) dan Q9 (9 jam sampai).

"Barang pendistribusian farmasi, online shop dan kebutuhan pendidikan siswa tahun ajaran baru mendominasi pengiriman di Kantor Pos Pangkalpinang," kata Azmat.

Sementara terkait tempat tujuan pengiriman, ia menyebutkan sebagian besar yakni masih didominasi kiriman lokal se pulau Bangka, Palembang dan Jabotabek.

"Untuk tujuan Belitung saat ini Kantor Pos telah bisa melayani kiriman Pos Express (Sehari sampai),"sebutnya.

Dikatakan Azmat, peningkatan kiriman tujuan pulau Bangka meningkat drastis pada saat promo Hari Belanja Online (Harbolnas) di marketplace tiap bulannya.

"Pada Harbolnas ini banyak sekali barang promo dengan harga dan ongkir yang murah mengakibatkan peningkatan kiriman yang signifikan," ujar Azmat.

Lebih lanjut, selama pandemi pelayanan di Kantor Pos tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

(Bangkapos.com/Sela Agustika)

