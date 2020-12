Nikmati Kelezatan Sirloin Steak dan Crispy Chicken di Arcana Coffe and Resto, Kafe Bernuansa Taman

Suasana makan di taman kecil dan indoor di Arcana Coffe and Resto

Berbagai menu yang disajikan di Arcana Coffe and Resto

Berbagai menu di Arcana Coffe and Resto

Crispy chicken steak di Arcana Coffe and Resto

Owner sekaligus Chef Arcana Coffe and Resto, Anggara Pratama

BANGKAPOS.COM , BANGKA --Arcana Coffe and Resto menjadi tempat wisata kuliner yang memberikan sensasi berbeda saat makan di tengah perkotaan Pangkalpinang.

Resto ini bisa menjadi alternatif untuk bersantap bersama keluarga, teman, rekan bisnis maupun kerabat karena bertema alam, di mana ada taman kecil dipenuhi dedaunan hijau dengan nuansa santai.

Memiliki beberapa konsep berbeda di setiap sudut ruangnya, ada konsep indoor dengan sofa santai dan dinding bercat putih dan semi outdoor dilengkapi taman kecil.

Kafe ini letaknya di Jalan Masjid Jamik, Kecamatan Rangkui, kota Pangkalpinang, Bangka Belitung.

Menu makanan di resto ini sangat beragam ada western food, chinese food, dan nusantara food.

Para pengunjung bisa menikmati sirloin steak, yang bercita rasa lezat dan gurih.

Di mana bagian daging sapi has luar yang dimasak dengan tingkat kematangan well done sehingga cita rasa juicy daging sangat berasa.

Ditambah lagi dengan kentang goreng menjadi sensasi segar menambah kenikmatan saat disantap.

Tak hanya itu, crispy chicken steak juga bisa menjadi menu andalan yang dapat dipilih pula di Arcana Coffe and Resto .

Rasa renyah dan lembut daging ayam bagian dada ini ditaburi dengan saus yang dibuat dari bahan-bahan berkualitas, akan menjadi sensasi tersendiri.