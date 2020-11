Di Tengah Pandemi Antusias Warga Beli Emas Stabil

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Antusias masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Bangka dan sekitarnya, dalam membeli emas saat ini terbilang stabil. Hal tersebut menurut pengakuan owner toko emas Kongki Jaya, satu di antara toko emas yang ada di Pasar Sungailiat, Leonardo kepada Bangka Pos, Senin (30/11/2020) siang.

Leo mengatakan, situasi ini sudah mulai terjadi sejak beberapa minggu lalu. Walau kondisi saat ini masih berada di dalam situasi penyebaran Covid-19.

"Bagus antusiasnya. Perhari itu, dikisaran 20 orang lebih yang beli emas. Kadang orang dari pangkal (Pangkalpinang) juga, sengaja datang ke sini," jelasnya.

Ia mengungkapkan, dengan kondisi stabilnya daya beli masyarakat ini, merupakan suatu hal yang bernilai positif. Dimana hingga saat ini seluruh elemen masyarakat, terutama pemerintah sedang gencarnya berjuang untuk mempercepat pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

Namun, diakuinya, penurunan omzet toko emas yang dimilikinya itu sempat terjadi beberapa waktu lalu. Disaat awal munculnya virus yang diduga mematikan tersebut muncul di wilayah Kabupaten Bangka.

"Turun omzet kita, sekitar setengah. Daya beli menurun. Tapi, mungkin tidak sepenuhnya gara-gara Covid-19. Bisa juga mungkin dipengaruhi dengan harga emas yang tinggi. Lalu, masyarakat tidak minat beli," katanya.

Sementara itu, harga emas hari ini, berdasarkan pantauan Bangka Pos, di sejumlah toko emas yang ada di Pasar Sungailiat berada dikisaran Rp 841.050,- per gram untuk harga emas kadar 70 persen.

Sedangkan untuk harga emas 24 karat berada diharga Rp. 315.000,- per mata. Harga tersebut mengalami penurunan dibandingkan kemarin, yang berkisar diangka Rp. 843.720,- per gram dan Rp. 316.000,- per mata.

"Ini ada penurunan, seribuan rupiah. Kemarin itu harganya, sedikit meningkat. Memang kalau dilihat sih, harga emas dunia berkisar di angka itu," pungkas Leo.

(Bangkapos/Ramandha)