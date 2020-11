Gubernur Sebut Pentingnya Iptek dalam Pengembangan Komoditas Gaharu di Bangka Belitung

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman mengungkapkan pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dalam mengembangkan gaharu (Aquailaria malaccensis Lamrks), agar bisa menjadi satu diantara komoditas bernilai Bangka Belitung.

Ia menyebutkan Indonesia memiliki sekitar 15 spesies gaharu yang tersebar di berbagai daerah, termasuk juga di Bangka Belitung.

"Indonesia merupakan salah satu biodiversitas tertinggi penghasil gaharu. Pohon gaharu ini termasuk dalam hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang masih tergantung pada komoditi alam, permasalahannya sekarang semakin menurun dan ekspor dibatasi CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora-red)," ungkap Erzaldi saat sambutan dalam webinar bincang seru profesor terkait manfaat mikroorganisme bagi hutan dan lingkungan, Senin (30/11/2020).

Permasalahn tersebut tentu menjadi perhatian bersama berbagai pihak terutama pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Apalagi dia menilai bahwa gaharu menjadi hal yang khusus bagi Bangka Belitung saat ini.

"Kami juga berusaha membudidayakan dan gaharu ini terdata dengan baik dan koordinat juga sudah diketahui. Hal ini dilakukan semata-mata agar komoditi gaharu ini tidak bergantung pada komoditi alam karena bisa merusak alam. Banyak pengambilan gaharu pada pohon yang masih aktif. Jadi dikhawatirkan dapat merusak alam," jelas Erzaldi.

Untuk mengatasi dan mengembangkan komoditi gaharu ini, penting sekali iptek dan hasil penelitian dari para ahli seperti Peneliti Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan (Puslitbang Hutan) pada Badan Litbang dan Inovasi (BLI).

"Iptek memberikan sumbangan penting pada komoditas gaharu berupa inokulan jamur, yang masih dilakukan penelitian oleh kami dan dipandu oleh puslitbang kehutanan. Saya yakin dengan inokulan jamur ini maka pertumbuhan gaharu semakin baik. Dengan segala riset dan demplot serta teknologi inokulasi sudah ada dua hak paten tercipta," kata Erzaldi.

Rombongan dari Balai Penelitian ketika melihat langsung tanaman Gaharu di Desa Trubus Kecamatan Lubuk Besar, Jumat (18/12/2015). (Bangkapos.com/Zulkodri )

Dengan iptek yang diimplementasikan ini maka Bangka Belitung pun memiliki produk seperti teh gaharu.

"Permasalahan lainnya tentang sporadis (penyebaran tumbuh belum merata) dan masih kurang regulasi pengusahaan gaharu, sehingga harga tawar petani masih kurang dapat berkompetensi dengan gaharu alam," beber Erzaldi.

Ia juga menyebutkan budidaya gaharu ini mengacu pada peraturan menteri tentang hasil kehutanan dalam hal kuota dan pemasaran.

Diharapkan keterlibatan puslitbang dalam pengembangan gaharu sehingga pemberdayaan budidaya dapat terlaksanakan dengan baik

"Hasil penelitian dari para ahli sangat kami tunggu, semoga webinar hari ini bisa memberikan hasil yang signifikan. Gaharu ini juga semoga bisa memotivasi petani dalam memelihara dan meningkatkan penghasilan mereka," harap Erzaldi.

( Bangkapos.com / Cici Nasya Nita )