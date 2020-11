Hasil Liga Italia: Klasemen Sementara, AC Milan Gilas Fiorentina, Napoli Hancurkan AS Roma

BANGKAPPOS.COM - Sejumlah pertandingan pekan ke-9 Liga Italias telah digelar sepanjang Sabtu (28/11/2020) malam hingga Sein (30/11/2020) dini hari.

Hasilnya, tren positif dijaga oleh AC Milan.

i Rossoneri semakin kukuh di puncak klasemen.

Berikut ulasan selengkapnya:.

Terdapat 5 laga lanjutan pekan ke-9 Liga Italia sepanjang Minggu malam hingga Senin dini hari.

Laga Lazio Vs Udinese di Stadio Olimpico Roma, AC Milan vs Fiorentina, dan Napoli vs AS Roma.

Lazio keok di kandang

Hasil pertandingan Lazio vs Udinese, tuan rumah harus tumbang dengan skor 1-3.

Udinese unggul terlebih dulu pada menit ke-18 lewat sepakan jarak jauh Tolgay Arslan yang langsung menembus gawang Lazio.

Kemudian mereka menggandakan keunggulan pada menit ke-45+3.