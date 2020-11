XL Axiata Raih Penghargaan Marketeers Youth Choice Brand of The Year 2020 (IST)

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Mendekati penghujung Tahun 2020, PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) kembali mendapatkan pengakuan dari masyarakat atas kualitas produknya. Melalui ajang Marketeers Youth Choice Brand of The Year 2020, XL Axiata meraih penghargaan untuk Kategori Operator Telekomunikasi dan Digital Operator dengan Brand Live.On.

Penghargaan ini berhasil diperoleh karena XL Axiata dan Live.On dinilai sebagai salah satu perusahan telekomunikasi yang bisa mewakili anak muda dan layak untuk direkomendasikan untuk digunakan di kalangan anak muda. Penyerahaan penghargaan ini dilakukan secara online.

"Syukur Alhamdulillah XL Axiata berhasil meraih dua penghargaan yang merupakan pilihan dari generasi Z. Ini terbukti bahwa brand kami berhasil diterima oleh para Generasi Z dan produk-produk yang kami tawarkan bisa mewakili dan memenuhi kebutuhan mereka. Ke depannya, tentu kami akan terus berusaha meningkatkan kualitas layanan sehingga anak-anak muda ini semakin nyaman menggunakan produk kami, dan sekaligus bisa mendukung mereka untuk terus berkarya dan lebih produktif. Sekali lagi terima kasih untuk pelanggan XL Axiata dan juga gen Z yang sudah mempercayai XL Axiata sebagai brand pilihan," kata Group Head Corporate Communication XL Axiata, Tri Wahyuningsih dalam rilisnya, Senin (30/11/2020).

Bagi Live.on, penghargaan ini menjadi sangat berarti karena bisa mereka raih pada waktu yang sangat singkat, yaitu kurang dari dua bulan setelah resmi diluncurkan pada Tanggal 5 Oktober 2020.

"Kami sangat berterima kasih atas penghargaan ini karena telah mencerminkan misi kami untuk sungguh-sungguh mengembalikan kendali penuh kepada pengguna melalui pengalaman layanan telekomunikasi digital yang mumpuni. Kami berharap untuk dapat terus berinovasi dan mengubah lanskap industri dengan menetapkan standar baru bagi masyarakat Indonesia dalam menikmati layanan telekomunikasi," kata Christoefel Champ Chayadi, Global Digital Strategy and Transformation (Indonesia) Live.On.

Penghargaan ini didasarkan hasil survei online yang dilakukan oleh Marketeers pada awal Oktober 2020 hingga pertengahan November 2020. Survei ini melibatkan 1.300 responden kalangan Gen Z yang tersebar di seluruh Indonesia dengan rentang usia 18-25 tahun. Mayoritas responden adalah para mahasiswa aktif dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Marketeers Youth Choice Brands of The Year 2020 memilih 80 merek dari 26 kategori lintas industri. Menurut penyelenggara, meskipun saat ini menjadi masa yang penuh tantangan bagi dunia usaha, para pelaku usaha tetap harus dekat dengan konsumen dan menjadikan pandemi ini sebagai momentum untuk kreatif dan inovatif.

Selain itu, Dian Siswarini, Presiden Direktur & CEO XL Axiata juga berhasil mendapatkan penghargaan The Best Industry Marketing Champion 2020 for Telecom Services Sector yang diselenggarakan oleh MarkPlus, Inc., bekerja sama dengan Marketeers dan Indonesia Marketing Association (IMA).

Penghargaan ini diberikan atas semangat pemasaran yang patut dicontoh dan dapat memberikan dampak yang besar baik pada kinerja bisnis perusahaan mereka dan masyarakat luas. (Bangkapos.com/Rilis/Widodo)