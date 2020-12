Manga One Piece

Bocoran Manga One Piece Chapter 998 dan Jadwal Rilis : Trik Zoro, Robin dan Marco ke Atap Onigashima

BANGKAPOS.COM - Simak jadwal dan bocoran manga One Piece chapter 998 dimana Marco Phoenix akan antar Roronoa Zoro ke atap Onigashima.

Peperangan antara aliansi Monkey D Luffy dengan Kaido di Onigashima juga bertambah seru di manga One Piece chapter 998.

Lalu bagaimana nasib Sanji yang telah tertangkap Black Maria di manga One Piece chapter 998?Sebelumnya, pada manga One Piece chapter 997 yang dirilis Shonen Jump tanggal 27 November 2020, berjudul Api bisa disimak di Manga Plus.

Cover manga One Piece chapter 997 diawali dari cover biksu racun memukul Sanji yang sedang meditasi tetapi tidak konsentrasi dan masih memikirkan hal-hal duniawi.

Cerita manga One Piece chapter 997 ini, diawali dari Sanji yang marah dan berusaha menolong seorang wanita yang hendak dilecehkan dalam sebuah ruangan di kastil Kaido.

Sanji yang sebelumnya mengawal Monkey D Luffy untuk menuju ke tempat Kaido, mengabaikan tujuannya dan berusaha menolong wanita yang berteriak karena dilecehkan.

Akan tetapi, saat Sanji menerobos masuk ke ruangan tersebut, dia malah terjebak dalam jaring laba-laba yang sudah dipasang.

Ternyata aksi pelecehan tersebut merupakan jebakan yang dibuat anggota Tobi Roppo Flying Six, Black Maria untuk menangkap para aliansi Monkey D Luffy yang berusaha menyerang Kaido.

Sementara itu, Monkey D Luffy dan Jinbe masih terus berlari menuju ke atap Onigashima ke tempat Kaido.