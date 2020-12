Mau Berburu Voucher Hotel di Akhir Tahun, Begini Caranya

BANGKAPOS.COM,BANGKA - Santika Indonesia Hotels & Resorts menggelar Santika Online Travel Fair terakhir tahun ini pada Tanggal 30 November - 15 Desember 2020. Assistant Marcomm Manager dari Santika Indonesia Hotels & Resorts, Prita Gero menjelaskan bahwa Even Santika Online Travel Fair yang ke-3 ini dilakukan untuk memberi kesempatan bagi tamu setia Santika Indonesia Hotels & Resorts yang belum berkesempatan umembeli voucher menginap pada Santika Online Travel Fair sebelumnya.

"Kami mengambil momen akhir tahun ini untuk memberikan gambaran menginap yang aman dan menyenangkan di Group Hotel Santika Indonesia Hotels & Resorts. Karena semua unit hotel kami sudah mematuhi dan menjalankan semua protokol kesehatan agar tamu kami dapat berlibur dengan nyaman," kata Prita dalam rillis, Selasa (1/12/2020).

Even tersebut katanya, masih akan dilakukan secara online melalui Aplikasi member Santika, MyValue, yang bisa di-download langsung di Google Play untuk Android dan Apple Store untuk iOs.

Cara membeli voucher ini pun sangat mudah sekali, cukup dengan mendownload aplikasi MyValue, lalu daftar menjadi Member MyValue secara gratis dan kemudian anda bisa langsung mencari Voucher Hotel Group Santika Indonesia Hotels & Resorts yang diinginkan.

Menurut Prita, setiap hotel memiliki kuota voucher yang terbatas, sehingga siapa cepat, dia yang akan dapat. "Harga voucher yang dijual pada Even Santika Online Travel Fair ini dimulai dari Rp200.000,- /malam untuk Amaris Hotel. Dan termahal hanya Rp3.600.000,- untuk di The Samaya - Seminyak, Bali." jelas Prita.

Sementara itu semua voucher yang dijual memiliki masa berlaku mulai 1 Desember 2020 hingga 31 Mei 2021, harga sudah termasuk breakfast untuk 2 orang.

Santika Indonesia Hotels and Resorts saat ini mengelola 116 unit hotel beserta 7 brand utama: The Anvaya Beach Resorts sebagai hotel berbintang 5 berjumlah 1 unit, Hotel Santika Premiere sebagai hotel berbintang 4 dengan total 13 unit, Hotel Santika sebagai hotel berbintang 3 dengan total 30 unit, Kampi Hotel sebagai instagenic hotel berbintang 3 berjumlah 1 unit, Amaris Hotel sebagai smart hotel dengan total 65 unit dan The Royal Collection (The Samaya dan The Kayana) sebagai Boutique Villas total 4 unit.

Unit terbaru dari Santika Indonesia Hotels & Resorts adalah Hotel Santika Bukittinggi & Amaris Hotel Tasikmalaya.

Nah bagi anda yang ingin menikmati keuntungan di semua jaringan Hotel Santika Indonesia Hotels & Resorts bisa Download Aplikasi MyValue di iOS atau Google Play Store, lalu daftar menjadi member Santika Indonesia.(Bangkapos.com/Sela Agustika)