New Agya Tampil Sporty dan Advance, Lihat Fitur Terbarunya

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- PT Toyota Astra Motor (TAM) makin mempertegas pentingnya segmen hatchback di Indonesia dengan meluncurkan New Agya yang tampil sebagai sporty compact car dan dilengkapi dengan advance features yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan.

Hal ini disampaikan langsung melalui via streaming di Kanal Youtube Toyota Indonesia beberapa waktu lalu.

Sejalan dengan semangat tagline baru yaitu 'Start To Never Stop', New Agya makin memperkuat posisinya sebagai mobil pertama pilihan generasi muda di Indonesia.

"Toyota Agya merupakan produk penting bagi Toyota. Sejak 2013, Agya menjadi bukti komitmen Toyota untuk senantiasa memberikan lebih banyak pilihan solusi mobilitas kepada pelanggan," kata Vice President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Henry Tanoto melalui rilis yang diterima dari Leni, Perwakilan PT Istana Agung Main Dealer Toyota, Selasa (1/12).

"Kami bersyukur hingga kini Agya mampu terus menjawab kebutuhan mobilitas konsumen yang mayoritas adalah anak muda modern," kata Hendry

"Kami harapkan kehadiran New Agya yang tampil makin sporty dan dilengkapi dengan advance features ini dapat makin menguatkan perannya sebagai mobil pertama pelanggan di Indonesia," tegasnya.

Tampilan sporty dan aggressive New Agya diwujudkan melalui desain eksterior anyar yang didukung oleh kehadiran fitur-fitur terbaru.

Perubahan eksterior ini terlihat pada new front bumper and grille design with black chrome element, new black paint for elegant headlamp with LED guide, new sporty alloy wheel design, new retractable side mirror, new impressive design rear lamp, hingga new side body moulding untuk varian 1.2 G.

Sementara pada varian 1.2 TRD S, New Agya dilengkapi dengan new TRD S front spoiler, new TRD S side skirt, serta new TRD S black rear spoiler yang semakin menguatkan kesan sporty.

Selain itu, New Agya tampil dengan berbagai pilihan warna, dimana warna silver metallic dan yellow mengalami refreshment, serta hadir pada pilihan warna baru yaitu orange metallic.

Pada sisi interior New Agya, sentuhan penyegaran diberikan untuk menghadirkan kenyamanan lebih baik dengan pengaplikasian advance features yang berkelas seperti new engine start stop button dan new touch screen head unit pada varian 1.2 TRD S.

Tidak hanya itu, interior New Agya varian 1.2 G dan 1.2 TRD S juga dilengkapi dengan new center cluster with digital AC.

Sementara untuk varian 1.0 E dan 1.0 G, mendapatkan penyegaran fitur seperti new AC knob design dan new audio 2DIN yang melengkapi penggunaan new seat cover, new door trim design dan new combination meter with red accent pada seluruh varian New Agya.

"Pada dasarnya konsep pengembangan New Agya mengikuti perkembangan kebutuhan mobilitas pelanggan Agya yang mayoritas adalah anak muda modern," tambah Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Anton Jimmi Suwandy.

"Seiring dengan berjalannya waktu, terjadi perubahan tren dan kebutuhan pelanggan yang menginginkan Agya lebih sporty dan aggressive yang kami hadirkan melalui New Agya," kata Anton.(Bangkapos.com/Rilis/Sela Agustika)