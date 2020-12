Pernikahannya Tiga Kali Kandas, Kalina Ocktaranny Bongkar Alasannya Nikah Cepat dengan 2 Mantan

BANGKAPOS.COM- Kalina Ocktaranny akhirnya jujur membuka alasan kenapa dirinya menikah cepat dengan Muhammad Hendrayanto dan Isank.

Kalina Octaranny memang memutuskan menikah meski belum lama kenal dengan 2 mantan suaminya itu.

Ternyata Kalina melakukan hal tersebut karena permintaan orang tua.

Kalina Ocktaranny tengah mencari buah bibir karena hubungannya dengan Vicky Prasetyo.

Hubungan Kalina dan Vicky tengah menjadi sorotan.

Apalagi Kalina baru saja bercerai dengan mantan suaminya, Insank.

Kalina pun buka-bukaan mengenai kehidupan pernikahannnya.

Dirinya mengaku awalnya menikah dengan Muhammad Hendrayanto karena permintaan Ayahnya.

Foto pernikahan Kalina Oktarani dan Hendrayan yang berlangsung, Jumat (26/5/2017). (INSTAGRAM.COM/KALINAOCKTARANNY)

Ayah Kalina mengetahui anaknya berpacaran dengan Hendrayanto, memintanya untuk segera menikah.

"Pas sampai rumah, 'Papa mau kamu menikah sebelum puasa', (Kalina jawab) 'which is lima hari dong dari sekarang?" ungkap Kalina seperti dikutip Kompas.com dari kanal YouTube Dapur Bincang Online via Kompas, Selasa (1/12/2020).