Jangan Ditiru, Ini 9 Tips Diet yang Menyesatkan

BANGKAPOS.COM - Tak sedikit orang yang mencoba berbagai cara demi mencapai target berat badan tertentu.

Namun, ada banyak informasi menyesatkan tentang diet yang seharusnya tidak ditiru.

Alih-alih menurunkan berat badan, tips-tips tersebut malah bisa membahayakan kesehatan.

Menurut Eat This, Not That!, sedikitnya ada sembilan tips menyesatkan yang idealnya kita hindari, di antaranya:

1. Membuat makan lebih rumit

Beberapa orang memilih cara-cara rumit saat makan dengan anggapan akan terbantu untuk makan lebih sedikit.

Misalnya, memilih menggunakan sumpit daripada garpu untuk jenis makanan tertentu.

Secara teori, cara itu mungkin masuk akal.

Namun, ternyata itu bukanlah solusi praktis untuk masalah makan berlebihan.

"Meskipun kita mungkin akan makan lebih lambat, tetap saja kita masih bisa menghabiskan makanan itu," kata Carrie Gabriel, MS, RD.