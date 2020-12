Toyota Kijang Inova Menjadi Mobil MPV Medium dengan Berbagai Fitur Baru

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Toyota Kijang Innova mendapatkan beragam peremajaan yang disematkan pada mobil keluarga alias Multi Purpose Vehicle (MPV) medium ini, mulai aspek eksterior, interior, sampai banjir fitur-fitur teranyar guna menambah kenyamanan.

"Sejak awal diluncurkan pada 1977, MPV ini dikembangkan berdasarkan beragam kebutuhan mobilitas keluarga Indonesia dengan mempertahankan durability, comfortability, dan peace of mind," kata Wakil Presiden TAM Henry Tanoto melalui rilis yang diterima dari Leni, Perwakilan PT Istana Agung Main Dealer Toyota Bangka Belitung, Jumat (4/12).

Secara detail, kini pada sisi eksterior Kijang Innova mendapat beberapa sentuhan baru dari desain grill baru dengan warna abu-abu beserta lis chrome, lampu sein, sampai velg 16 inchi two tone. Khusus varian V, ada penambahan berupa New Day-time Running Light, New Front Bumper with New Illuminating LED Fog Lamp, New Rear Combination Lamp with Black List, New Backdoor Black Paint Ornament, dan New Rear License Garnish.

Sementara pada varian G, terdapat ubahan berupa New Front Bumper dengan Halogen Fog Lamp.

Di sisi lain, New Venturer menyajikan penampilan premium tough melalui ubahan eksterior berupa New Distinctive Front Grille with New Bumper Spoiler Package, New Illuminating LED Fog Lamp, New Sleek Rear Spoiler, New Rear License Garnish, New Backdoor Ornament Shape, dan New Day-time Running Light. Lebih lanjut, varian ini mampu tampil begitu dominan di jalan berkat New Dynamic 17 inci Alloy Wheel yang menguatkan sisi dinamisnya.

Pada sisi interior, Kijang Innova varian G dan V kini hadir dengan jok berwarna baru yang menguatkan kesan premium.

Sedangkan pada New Venturer, joknya berwarna hitam dengan aksen merah serta panel-panel kayu sehingga lebih elegan.

"Khusus Luxury Grade yang menjadi varian baru dari Kijang Innova dilengkapi captain seat di kabin tengah, New Seat Table, dan panel instrumen baru dengan ornamen kayu," katanya.

"Mobil juga telah disematkan Integrated Air Purifier (Car Ionizer) yang mampu meningkatkan kualitas udara di dalam kabin serta dapat bekerja secara otomatis sehingga akan langsung bekerja ketika indikator menunjukkan terjadinya penurunan kualitas udara dalam kabin," tambahnya.

Tidak berhenti di situ, Kijang Innova dan Venturer baru juga didukung dengan sistem hiburan dan keselamatan baru.