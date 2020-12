UPDATE Covid-19 Pangkalpinang, Tambahan 22 Kasus Baru, Hakim: Masyarakat Makin Abai Prokes

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang dr Masagus M Hakim (MH) mengatakan, hingga hari ini Jumat (4/12) kasus konfirmasi positif covid-19 di Kota Pangkalpinang bertambah, total kasus berjumlah 338 orang.

Kata Hakim, hari ini bertambah 22 kasus baru positif covid-19 di Kota Pangkalpinang.

Dua puluh dua tersebut atas nama, Ny. LG (31),

Tn. MAN (6), Tn. SP (34), Tn. RDK (34), warga Kecamatan Gerunggang, Tn. DTA (29), Tn. DW (40), Ny. ND (36), Ny. DPW (1), Ny. NI (23), Ny.AAP (8) warga Kecamatan Gabek, Tn. AT (32), Ny. NP (20), Ny. ZS (35), Ny. ZNI (25), Tn. AM (66), Ny. AL (21), Tn.MAF (6), warga Kecamatan Rangkui, Tn. WC (26), Ny. D (65), Tn. FR (65), warga Kecamatan Bukit Intan, Ny. Zk (21), warga Kecamatan Pangkalbalam, Tn. HTMH (65), warga Kecamatan Taman Sari.

Hakim menyebutkan, tambahan kasus covid-19 perhari ini tambahan kasus terbanyak, sebelumnya satu hari paling tidak ada tambahan tujuh sampai delapan kasus.

"Iya hari ini tambahan kasus kita terbanyak, saat ini masyarakat memang sudah berativitas seperti normal bukan new normal, banyak masyarakat yang sudah abai akan pentingnya prokes," kata Hakim kepada Bangkapos.com, Jumat (4/12/2020)

Dia menyebutkan, di antara 22 kasus baru tersebut ada kasus yang berdasarkan hasil tracking dari klaster Panti Asuhan di Bangka Tengah.

"Ada sebagian di situ, dan kita ini masyarakatnya sudah berputar di situ-situ saja, jadi kalau sudah abai sudah pasti terpapar," ucapnya.

Dia mengimbau, agar masyarakat tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan itu intinya.

"Karena kalaupun dia sudah positif tapi kita pakai masker yang baik dan teratur pasti tidak akan terpapar, jadi masker itu yang sangat penting dan kuncinya di situ," sebutnya.

Menurutnya, ini sudah jauh dari target sebelumnya yang ia prediksi hingga Desember di Kota Pangkalpinang 300 kasus, nyatanya hingga hari ini lebih dari 300 kasus.

Sementara itu, ada dua yang dinyatakan bebas covid-19 berdasarkan revisi5 dari Kemenkes RI.

Dia menuturkan, dengan bertambahnya 22 orang kasus konfirmasi baru tersebut, yang saat ini sedang di karantina total menjadi 77 orang.

"Total kasus menjadi 338 orang, yang dinyatakan selesai isolasi dan bebas Covid-19 sebanyak 258 orang, dalam isolasi atau perawatan 77 orang, dan meninggal dunia 3 orang," sebutnya.

(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)