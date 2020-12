DAFTAR Drama Korea Tayang Desember 2020: Cheat on Me if You Can hingga Secret Royal Inspector 

Cuplikan drama korea Cheat on Me if You Can

BANGKAPOS.COM - Simak daftar drama korea yang akan tayang perdana Desember 2020.

Seperti diketahui, jelang akhir tahun, banyak film dan drama korea bermunculan.

Seperti Cheat on Me if You Can hingga Secret Royal Inspector.

Berikut drama korea tayang Desember 2020, dilansir dari Wartakota artikel "7 Drama Korea Tayang Perdana Desember untuk Menyambut Akhir Tahun 2020"

1. Cheat on Me if You Can

Lee Se Na, Kim Ji Hoon, Hong Soo Hyun, Gong Sang Ah, Yoo Joon Hong, Lee Si Eon, dan Kim Ye Won.

Cheat on Me If You Can ditayangkan di KBS2 merupakan drama Korea thriller misteri-komedi tentang orang dewasa berperilaku buruk.

Jo Yeo Jeong berperan sebagai novelis misteri pembunuhan bernama Kang Yeo Joo.

Dia menghabiskan sepanjang hari memikirkan berbagai cara untuk membunuh orang.

Sedangkan Go Joon berperan sebagai suami Kang Yeo Joo, Han Woo Sung, pengacara perceraian.