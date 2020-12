SAKSIKAN 7 Drama Korea Terbaru Bakal Tayang Perdana Desember Ini, Yuk Kepoin Sinopsisnya

7 Film dan Drama Korea Terbaru yang Siap Tayang di Netflix, Lovestruck in the City hingga The Call

BANGKAPOS.COM - Sebentar lagi tak terasa akan memasuki penghujung tahun 2020.

Untuk menyambut libur panjang, ada rentetan drama baru yang akan menemani harimu.

Catat drama yang akan tayang perdana Desember ini yuk!

1. "Cheat Me If You Can"

Pemeran: Jo Yeo Jeong, Go Joon, Kim Young Dae, Yeonwoo, Song Ok Sook, Jung Sang Hoon, Lee Se Na, Kim Ji Hoon, Hong Soo Hyun, Gong Sang Ah, Yoo Joon Hong, Lee Si Eon, Kim Ye Won.

Tayang perdana: 2 Desember 2020.

Jadwal siaran: Rabu dan Kamis pukul 21.30 KST di KBS2.

Sinopsis: "Cheat on Me If You Can" adalah sebuah film thriller misteri-komedi tentang orang dewasa yang menghadapi segala macam hal buruk.

Jo Yeo Jeong akan berperan sebagai novelis bertema misteri pembunuhan, yang menghabiskan sepanjang hari memikirkan berbagai cara untuk membunuh orang.

Sementara Go Joon akan berperan sebagai suaminya Han Woo Sung, seorang pengacara perceraian yang telah membuat janji tertulis dengan istrinya itu. menyatakan, "Jika Anda curang, Anda mati".