7 Mitos Keliru Seputar Rokok

BANGKAPOS.COM - Banyak hal yang membuat seseorang terjebak dengan gaya hidup merokok.

Berhenti merokok juga bukanlah hal yang mudah.

Apalagi, banyak mitos keliru seputar rokok yang justru membuat kita makin susah untuk terlepas dari gaya hidup mematikan ini.

Agar kita tidak salah memahami, berikut tujuh mitos keliru seputar rokok:

1. Tidak masalah merokok asal rajin olahraga dan makan sehat

Banyak perokok berpikir kebiasaan sehat seperti mengonsumsi nutrisi yang baik dan rajin berolahraga, bisa mengimbangi dan menjaga kesehatan meski mereka merokok.

Hasil penelitian menunjukkan mengonsumsi nutrisi sehat serta berolahraga secara teratur tidak mengurangi risiko kesehatan yang diakibatkan merokok.

Ilmuwan penasihat senior di kantor Center of Diseases Control (CDC) Bidang Smoking and Helath, Ann M. Malarcher mengatakan rokok memengaruhi setiap sistem organ dalam tubuh.

Tidak realistis apabila ada yang menganggap bahwa gaya hidup sehat bisa mencegah efek buruk rokok.

Michael C. Fiore, MD, profesor obat dan direktur Center for Tobacco Research and Intervention di University of Wisconsin, Madison, menambahkan efek samping mematikan dari tembakau tidak bisa hilang meski kita rutin mengonsumsi vitamin.