Amanda Manopo Ulang Tahun ke-21, Dapat Kejutan dari Billy Syaputra, Arya Saloka Panjatkan Doa

Amanda Manopo Ulang Tahun Hari Ini, Dapat Kejutan dari Billy Syaputra, Arya Saloka Panjatkan Doa

BANGKAPOS.COM -- Hari ini, 6 Desember 2020, pesinetron Amanda Manopo berulang tahun yang ke-21 tahun.

Pemeran Andin di sinetron Ikatan Cinta ini pun mendapat kejutan spesial dari sang kekasih, Billy Syahputra.

Tak hanya itu, para pemain Ikatan Cinta pun ikut beri kejutan ultah untuk Amanda Manopo, tak terkecuali Arya Saloka, si pemeran Aldebaran.

Dilansir TribunnewsBogor.com, saat itu Amanda Manopo tengah dapat bagian syuting.

Di belakang, rupanya Elsa ( Glenca Chysara) dan Nino (Evan Sanders) menyiapkan sebuah kue ulang tahun.

"Happy birthday to you, Happy birthday to you," ucap para pemain Ikatan Cinta.

Kaget dengan kejutan itu, Amanda Manopo pun tak bisa berkata banyak.

“Terima kasih, terima kasih,” kata Amanda Manopo.

Setelah itu, Amanda Manopo meniup lilin.